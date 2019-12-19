«Трактор» в последний раз встретится с «Амуром»

Хабаровчане уже успели провести одну игру после перерыва.

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Сегодня, 19 декабря, ХК «Трактор» сыграет первый матч после долгого перерыва, связанного с проведением Евротура. В последний раз в этом сезоне соперником станет хабаровский «Амур». К слову, подопечные Александра Гулявцева уже успели после перерыва провести встречу в Екатеринбурге, уступив «Автомобилисту» со счетом 0:3.

Ранее «Трактор» и «Амур» встречались уже три раза: две победы забрали челябинцы, а одну — игроки из Хабаровска.

Сейчас у «тигров» идет серия проигрышей, достигшая уже четырех матчей, а «черно-белые» с октября не могут добиться двух побед подряд.

Во время перерыва в КХЛ за сборные выступили вратарь «Трактора» Иван Федотов, форвард Лукаш Седлак и защитники Ник Бэйлен, Илья Карпухин. Чешский нападающий, регулярно забивающий за челябинский клуб, продемонстрировал своё умение забивать и в сборной — сейчас Лукаш Седлак возглавляет снайперскую гонку Евротура. Ник Бэйлен вместе со сборной Беларуси победил в Турнире шести наций, отдав в финале две результативные передачи. Илья Карпухин и Иван Федотов сыграли за олимпийскую сборную России, для голкипера это стало дебютом.

Отметим, что «Трактор» и «Амур» соседствуют в турнирной таблице. Челябинцы отстают от хабаровчан на 3 очка.

Также перед стартом матча на льду состоится торжественная церемония поднятия стягов двух легендарных хоккеистов «Трактора»: Валерия Карпова и Павла Лазарева — знаковых хоккеистов для Челябинска.

Телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv проведут для вас прямую трансляцию этой игры, а «Первый областной» рад будет вновь описать матч в текстовом обзоре. Начало встречи в 19:00.