«Мы все нацелены на то, чтобы попасть в плей-офф»: Владимир Юрзинов поведал о задачах «Трактора»

Об этом специалист сообщил в эфире шоу «Свободный лед».

Послушать 00:00 Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов в эфире хоккейного шоу «Свободный лед» заявил, что основной задачей на текущем этапе остается попадание в плей-офф. На данный момент черно-белые занимают последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Мы все нацелены, прежде всего, на то, чтобы попасть в плей-офф. Для этого мы прилагаем максимальные усилия, поэтому мы, в принципе, никаких экспериментов не можем делать, не имеем какого-то морального права. Поэтому сейчас нам приходится больше доверять проверенным игрокам, а с молодежью нужно работать, нужно чтобы это были сильные, мощные, уверенные в себе игроки, тогда они будут расти и пробиваться в основную команду. Нам нужно, чтобы к нам из молодежной команды и фарм-клубов приходили „малиновые береты“, которые бы могли работать и выполнять поставленные перед ними определённые задания, стремились к результату, были злые и обученные», — сказал Юрзинов. Следующий поединок «Трактора» состоится 19 декабря в Челябинске. Соперником станет хабаровский «Амур». Полную версию хоккейного шоу «Свободный лед» вы можете посмотреть здесь.

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