«Трактор» в честь Дня рождения клуба делает скидку на билеты

В Челябинске пройдет домашняя серия игр.

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Челябинский ХК «Трактор» завершает 2019 год домашней серией игр. И на них уже в полную силу стартовала продажа билетов.

Запланировано 4 игры: против хабаровского «Амура» (19 декабря), нижнекамского «Нефтехимика» (21 декабря), московского «Спартака» (27 декабря) и омского «Авангарда» (30 декабря).

27 декабря «Трактор» отмечает свой День рождения. В честь этого знаменательного события клуб делает своим болельщикам подарок — на матч со «Спартаком» будет действовать специальная цена. Билеты в секторы В3, В4, D2, D3 будут стоить 400 рублей, а остальные секторы — 300 рублей. Также сохраняются льготы для школьников, студентов и пенсионеров.

«В бою с таким серьезным противником, как московский „Спартак“, „Трактору“ очень поможет заряд энергии от болельщиков. Приходите всей семьей поздравить хоккейный клуб с Днем рождения и поддержать любимую команду!», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Напомним, в прошлом сезоне челябинский клуб креативно провел свой День рождения: был организован матч в стиле 90-х годов. В холле болельщиков приветствовали тематическими конкурсами и антуражем, а сами игроки вышли на лед в специально созданной к игре альтернативной ретро-форме.

Напомним, что каждый из болельщиков может задать свой вопрос о клубе или предложить тему для нового шоу ОТВ «Свободный лед». Задать вопрос/предложить тему/стать участником шоу можно здесь.