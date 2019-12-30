«Трактор» в последний игровой день 2019 года встретится с «Авангардом»

Прошлый матч остался за челябинцами.

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Сегодня, 30 декабря, у КХЛ пройдет последний игровой день в 2019 году. Всего состоится 5 матчей и одним из них станет поединок между челябинским «Трактором» и омским «Авангардом».

Прошлая встреча этих команд состоялась 25 декабря в Балашихе, и тогда «черно-белые» одержали победу со счетом 3:1. После этого «ястребы» разгромили «Нефтехимик» со счетом 6:2. А вот «Трактор», наоборот, уступил своему сопернику — «Спартаку» — со счетом 2:5.

Всего же команды сыграли между собой 38 матчей. И у обеих команд равное количество побед - по 19. Поэтому этот матч действительно будет решающим.

Смогут ли челябинцы продолжить свою победную серию над соперниками из Омска? Или подопечные Боба Хартли, наконец, обыграют команду Владимира Юрзинова?

«Первый областной» проведет для вас текстовую трансляцию этой игры, а телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv, как и всегда, покажут матч в прямом эфире. Начало встречи в 19:00. Увидимся на хоккее!