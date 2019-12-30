«Трактор» поздравил молодых мам, чьи дети родились в День рождения клуба

Команда приготовила важные и нужные подарки для первых дней жизни малыша.

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27 декабря ХК «Трактор» исполнилось 72 года. И уже не первый сезон у клуба существует традиция — поздравлять молодых мам, чьи дети родились в этот знаменательный день. На этот раз они посетили Родильное отделение МАУЗ ГКБ №6. И самое примечательное, что 27 декабря родилось 7 девочек и 1 мальчик.

«Это очень неожиданно. Но очень приятно. Не только для женщин-рожениц, но и для нашего коллектива. Нам очень приятно, что выбрали именно наш роддом. Хочется от всей души также поздравить и „Трактор“ с 72-летием. 27 декабря родилось 7 девочек и один мальчик. Я думаю, что это либо болельщицы, либо будущая женская команда», — поделилась Татьяна Голощапова, заместитель главврача по акушерству и гинекологии МАУЗ ГКБ № 6.

Поздравляли молодых мам игрок «Трактора» Сергей Коньков, игровой номер которого символично совпал с возрастом клуба — 72, а также первый заместитель генерального директора клуба Евгений Иванов. К слову, сам Евгений является многодетным отцом. Он отметил, что его двойня родилась именно в этом роддоме.

«Ваши малыши родились в День рождения клуба. Поэтому мы с огромным удовольствием приехали к вам, поздравить с этим радостным событием в вашей жизни. Мы хотим от коллектива клуба пожелать крепкого здоровья вам, вашим малышам, семьям. А также терпения, богатства, успехов, побольше радости и позитива. Мы очень рады, что в нашем городе рождаются новые жители», — отметил Евгений Иванов.

Сергей Коньков же поделился, что рождение детей перед главным волшебным праздником - Новым годом - это большое чудо.

«Мы рады, что есть такая традиция и идет она не первый год. В этом году символично получилось, что 72 года исполнилось „Трактору“ и молодых мам пришел поздравить 72-ой номер. И пожелать хочется, в первую очередь, здоровья детям. Может, здесь родились будущие игроки команды „Трактор“. Любая поддержка на любом этапе очень ценная для мам. Это очень непростой период. Тяжелый период. Если есть близкие рядом, то это очень хорошо. Любая традиция направлена, чтобы дарить добро и счастье», — рассказал Сергей Коньков.

Клуб подарил мамам и их малышам набор, который очень важен для первых дней жизни ребенка. В него входит все самое нужное. Это отмечают и сами мамочки.

«Конечно, это и приятно, и неожиданно, удивительно. В наборе имеется самое необходимое для первых дней жизни малыша. Конечно, мы тоже готовимся к рождению, но иногда в суете что-то забывается. А здесь уже все готово. Я сама не являюсь болельщиком, но вокруг меня люди болеют. Знаю, как они могут эмоционально выкладываться во все матчи, во все игры. Я не знала о том, что ребенок родился в 72-ой День рождения клуба. Это еще одна знаменательная дата. Теперь они будут вместе всегда», — поделилась Ольга Асташкина, молодая мама.

Напомним, сегодня, 30 декабря, «Трактор» проводит последний поединок в 2019 году. Они примут на своем льду омский «Авангард». Начало игры в 19:00.