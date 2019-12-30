Мечту юного болельщика исполнили хоккеисты «Трактора»

Он написал письмо Деду Морозу и отправил на «Елку желаний».

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Подручные Деда Мороза продолжают исполнять детские мечты, снятые с «Елки желаний». На этот раз помощниками главного волшебника страны стали хоккеисты ХК «Трактор», которые осуществили желание 11-летнего Паши Заякина. Он очень любит хоккей и болеет за челябинский клуб.

Но сам заниматься хоккеем Паша не смог. Ещё в 5 лет ему был поставлен диагноз очень серьезного гематологического заболевания, при котором о таком травмоопасном спорте можно забыть навсегда. Поэтому заветной мечтой Павла Заякина было потренироваться с командой «Трактор».

«Хоккей очень нравится. У меня папа занимался дворовым хоккеем и был капитаном команды. Гены передались. Я загадал желание на новый год — встретить команду „Трактор“ и потренироваться с ними. Я думаю, это будет интересно и сложно. Для меня сложное в тренировке — долго бегать. Или прицелиться с клюшкой. Ведь забивать шайбу — очень непросто», — поделился Павел Заякин.

Мама Паши — Светлана признается, что заветная новогодняя мечта ее ребенка осуществилась, и она этому очень рада.

«Паша занимается плаванием, это то, чем ему разрешено заниматься. Но он всегда мечтал о хоккее. И в данный момент это осуществилось. Мы за это очень благодарны. Мечты должны быть. Когда мечта сбывается, это радостно и родителям и детям», — рассказала Светлана Заякина.

Павел провел полноценную тренировку с представителями клуба и научился забивать шайбы вместе с Владиславом Сухачевым. Тот посоветовал ему некоторые тонкости, которые помогли ему забить заветную шайбу во владения вратаря.

«Тренировка очень веселая и очень сложная, я устал. Мне понравилось, когда меня учили, как можно сильнее забивать шайбу. У меня получилось — я забил гол Сухачеву», — поделился радостью Павел Заякин.

Напомним, сегодня, 30 декабря, в Челябинске состоится предновогодний матч между «Трактором» и «Авангардом».