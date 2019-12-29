Экипировку для хоккеиста-гиганта собирает челябинский «Трактор»

Совместно с «Северсталью» хоккейный клуб запускает челлендж.

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Челябинский «Трактор» и череповецкая «Северсталь» запускают хоккейный челлендж и предлагают командам КХЛ собрать экипировку для хоккеиста-великана. Уже есть клюшка и игровой свитер, который попал в Книгу рекордов России. Гигантский игровой свитер, на создание которого ушло около 70 метров ткани, весит 15 кг, его размер — 8 на 5 метров. Элемент экипировки сшит по хоккейным лекалам и полностью повторяет все особенности настоящего игрового свитера. На нем увековечили фамилии южноуральских любителей хоккея, которые приобрели полные сезонные абонементы на игры «черно-белых».

Самую большую клюшку доставили в Челябинск из Череповца. Ее длина составляет 954 сантиметра, а вес — около 100 килограммов. Местные умельцы воссоздали ее из фанеры.

«Вместе с „Северсталью“ мы запускаем челлендж #BiggestHockeyPlayer и приглашаем присоединиться к нам другие клубы, чтобы полностью укомплектовать огромного хоккеиста», — сообщили в пресс-службе ХК «Трактор».

Увидеть огромные клюшку и майку болельщики смогут уже завтра, 30 декабря, на матче «Трактор» — «Авангард».