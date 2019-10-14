«Трактор» в последнем домашнем матче принимает рижское «Динамо»

Последний раз челябинцы уступали этому сопернику в 2014 году.

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На льду челябинской ледовой арены имени Валерия Белоусова сегодня, 14 октября, состоится последний матч домашней серии «Трактора». Соперником станет «Динамо» из Риги.

Отметим, что соперники «черно-белых» идут сейчас на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции. В их активе 8 очков за 16 игр. «Трактор» же находится на восьмой строчке таблицы Восточной конференции. У челябинцев 18 очков за 19 игр.

Всего по ходу встреч в КХЛ эти команды сыграли 22 матча. И здесь преимущество побед за «Трактором» — 17, а за Ригой лишь 5.

Чем обернется данная игра? Сумеют ли подопечные Петериса Скудры обыграть аутсайдера Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20? Или «Динамо» перевернет игру и отвоюет два очка?

Узнаем вместе, сегодня, 14 октября, в 19:00. Прямую трансляцию матча можно посмотреть на сайте 1obl.tv и телеканале ОТВ. Наш сайт, как и всегда, будет вести текстовое описание данной встречи.