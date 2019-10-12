«Трактор» по буллитам уступил «Адмиралу» из Владивостока

Исход этого матча решили лишь послематчевые штрафные броски.

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Сегодня, 12 октября, в Челябинске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 между командами «Трактор» и «Адмирал».

Первый период начался с самого быстрого гола. На двадцатой секунде от начала матча перую шайбу в ворота «Трактора» забросил защитник «Адмирала» Александр Осипов. Это было довольно неожиданно, но «Трактор» будто не заметил этот пропущенный гол и продолжал давить атаками. Отсюда и вытекли несколько удалений. И благодаря удалению была заброшена и вторая шайба в этом периоде. Буквально секунда прошла с того момента, как игрок «черно-белых» покинул штрафной бокс, как залетела вторая шайба от гостей матча. И команды ушли на перерыв со счетом 0:2.

И если стартовый отрезок был более-менее равным по игре, то весь второй период челябинцы выглядели гораздо активнее своего соперника. И эта активность, в итоге, принесла свои плоды. На 34-ой минуте матча счет «Трактора» открыл капитан челябинцев Дмитрий Калинин. Тем самым, он забросил свою первую шайбу за родной клуб.

Третий период был не менее активным, чем предыдущие два. Но все никак не получалось у челябинцев реализовать свои моменты. Отлично играл голкипер «Адмирала» Антон Красоткин. Но удаление за подножку заработали дальневосточные игроки, чем и воспользовались челябинцы, сравняв счет в этом матче — 2:2. И в основное время матча болельщики заброшенных шайб больше не увидели, поэтому игра перешла в овертайм в формате 3 на 3.

Но и дополнительные 5 минут не выявили победителя этого матча, хотя у «Трактора» за минуту до конца овертайма было численное преимущество. Для выявления победителя были назначены послематчевые штрафные броски.

И в серии послематчевых буллитов сильнее оказался «Адмирал» из Владивостока. Они реализовали 2 попытки, в то время как «Трактор» не смог забросить ни одной шайбы в ворота Антона Красоткина. Тем самым, матч завершился со счетом 2:3 Б в пользу «Адмирала».

Следующую игру «черно-белые» проведут дома, 14 октября. Это будет заключительный матч в этой домашней серии, где соперником станет рижское «Динамо»