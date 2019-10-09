«Трактор» порадовал свои трибуны победой над московским «Динамо»

Матч в Челябинске завершился со счетом 3:2.

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Сегодня, 9 октября, под сводами ледовой арены в Челябинске состоялся матч КХЛ сезона-2019/20 между командами «Трактор» и «Динамо» Москва.

Первый период начался довольно активно со стороны обеих команд. Было довольно много бросков, хороших атак и силовых приемов. Но заброшенными шайбами стартовый отрезок не отличился.

Второй же период не уступал активности первому. Но, по большей степени, челябинцы навязывали свою игру игрокам «Динамо». И один момент оказался голевым. На 32-ой минуте матча счет открыл Андрей Попов, который разыграл красивую комбинацию с Виталием Меньшиковым. И это оказался единственный гол во второй двадцатиминутке, хотя моментов было очень много.

Третий период начался также активно. И здесь «Трактору» помогло удаление у соперников. Они смогли закрепиться в чужой зоне и много атаковать Ивана Бочарова. И как только удаленный защитник «Динамо» Егор Зайцев вышел на лед, Ярослав Косов смог забросить вторую шайбу в ворота соперников. И также, благодаря удалению Сергея Терещенко, свой счет открыли и игроки «Динамо» — Вадим Шипачев отправил шайбу в ворота Демченко. А буквально через 3 минуты челябинского голкипера смог обыграть и Михал Чайковски, сравнивая счет в этом матче — 2:2. Но за 2 минуты до конца матча Ярослав Косов сделал дубль, забросив третью шайбу в ворота Бочарова. И как бы ни пытались отыграть игроки «Динамо» в последних минутах периода, им этого сделать не удалось. Игра закончилась со счетом 3:2.

Следующую встречу челябинский «Трактор» вновь проведет дома. 12 октября «черно-белые» примут на своем льду «Адмирал» из Владивостока.