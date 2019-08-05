«Трактор» в первом предсезонном матче обыграл команду из Венгрии

«Черно-белые» победили клуб «MAC Ujbuda» со счетом 6:2.

Накануне, в субботу вечером, челябинский «Трактор» провел контрольный матч в рамках предсезонной подготовки в Мариборе, Словения.

Подопечные Петериса Скудры обыграли европейскую команду со счетом 6:2. У «Трактора» отличились защитники Сергей Терещенко и Артем Бородкин, а также нападающие Андрей Ерофеев, Никита Тертышный, Томаш Гика и Кристиан Томас.

Никита Тертышный, который в этом мачте забил одну шайбу и отдал голевую передачу, поделился впечатлениями от матча.

«Нам казалось, что будет тяжко отыграть матч после двухнедельных сборов, но мы сыграли неплохо. Была хорошая защита, все пятерки были подвижны, неплохое нападение. Единственное, пропустили 2 «детских» гола. Но хорошо с ребятами начали возить шайбу. Это воодушевляет, дает много положительных эмоций», – поделился Тертышный.

Также о своих эмоциях от игры и сборов в целом рассказал главный тренер «черно-белых» Петерис Скудра.

«Матч получился хороший, я считаю, что с иностранными командами играть интересно, ведь не знаешь, чего ожидать. Мне нравилось, как команда работала в атаке, их движения, комбинации. Мы это отрабатывали, поэтому дает уверенность, что схема работает. Те голы, что пропустили – случилась потеря концентрации. Такого быть не должно, поэтому будем работать. У нас еще месяц до начала чемпионата и мне нравится, что уже есть ярко выраженные лидеры, которые делают трудную работу качественно и толкают команду вперед. Вырисовывается определенная химия, у нас отличный коллектив», – рассказал Скудра.

Сейчас ХК «Трактор» уже вернулся в Челябинск, и продолжает предсезонные сборы дома. 9 августа вся команда предстанет перед болельщиками на традиционном фестивале «Traktor Open». А на следующий день, 10 августа, начнет розыгрыш Кубка Губернатора Челябинской области.