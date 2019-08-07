Борис Видгоф рассказал о будущем «Трактора»

Генеральный директор «Трактора» поделился подробностями подготовки хоккеистов к сезону.

Генеральный директор ХК «Трактор» Борис Видгоф рассказал о составе команды на сезон 2019/20, о ее будущем и о поставленных задачах на этот игровой сезон. Информация об этом накануне была опубликована на официальном сайте ХК «Трактор».

«Все, что мы делаем – это для болельщиков. Мы вернули лозунг «Мы одна команда» и это не просто слова», — отметил Видгоф.

Также Борис Ефимович рассказал о том, почему в команде вакантно место пятого легионера - иностранного игрока.

«Это одна из наших возможностей как-то усилиться. Мы не заморозили границы нашей команды: кто-то не справится, у кого-то не получится, кто-то решит, что ему надо поменять клуб, и так далее», — рассказал Видгоф.

Было отмечено, что в команде есть пятый иностранный игрок – американец Ник Бэйлен. Но он имеет белорусский паспорт, поэтому не считается легионером.

Вдобавок Борис Видгоф прокомментировал межсезонные переходы игроков и ответил на вопрос: почему клуб стремится вернуть своих воспитанников.

«Команда поменялась почти на 80 процентов. У нас готов основной список из 32-х игроков, где только 8 – не южноуральцы. Ни один клуб в стране не может похвастаться тем, что в команде играет большинство своих воспитанников. От «своих» мы ждем больше, ведь тут им будут помогать родные стены, они будут играть и биться за свой клуб», — рассказал Видгоф.

Также было отмечено, что хоккей для Челябинска – вид спорта номер один, поэтому нужно обращать на него особое внимание.

«У нас хоккеем занимается только в Челябинске более 5 тысяч ребятишек, и с каждым годом эта цифра растет. И мы всё для того делаем: строим новые катки и так далее. Представьте, сколько там родителей, бабушек. Увлечённых в хоккее очень много», — пояснил Борис Видгоф.

Напомним, что 9 августа пройдет фестиваль Traktor Open, где весь состав ХК «Трактор» выйдет к своим болельщикам и проведет с ними весь фестиваль, «работая» в развлекательных зонах. А уже на следующий день, 10 августа, начнется розыгрыш Кубка Губернатора Челябинской области. Именно на этом турнире будет разыграна квартира в новостройке микрорайона «Академ Riverside».