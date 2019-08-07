Сергей Коньков перешел в «Трактор»

Соглашение с нападающим рассчитано на один год.

Сегодня, 7 июля, стало известно, что состав «Трактора» пополнил двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков.

Контракт с 37-летним форвардом подписан на один год. Сергей будет выступать под номером 72.

«Коньков – опытный игрок, кубковый боец, он два раза выигрывал Кубок Гагарина. Может играть на любой позиции в атаке и в любых игровых ситуациях. У нас большая группа молодых игроков, и мы надеемся, что рядом с таким профессионалом они будут прогрессировать быстрее»,— рассказал Борис Видгоф, генеральный директор ХК «Трактор».

Прошлый сезон нападающий отыграл за «Адмирал» из Владивостока. Провел 62 игры, забил 12 шайб и отдав 10 результативных передач.