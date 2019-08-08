«Куньлунь Ред Стар» не примет участие в Кубке Губернатора Челябинской области

Замена китайскому клубу уже найдена.

Сегодня, 8 августа, стало известно, что ХК «Куньлунь Ред Стар» не примет участие в Кубке Губернатора Челябинской области, который пройдет в столице Южного Урала с 10 по 13 августа.

Хоккейный клуб из Китая не может прилететь в Челябинск из-за проблем с визами.

«С огромным сожалением мы вынуждены сообщить о том, что наши планы по подготовке к очередному сезону были скомканы из-за непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы. Нам не удалось получить въездные визы в Российскую Федерацию на нужные даты. Так что Кубок Губернатора Челябинской области пройдет, как бы это ни было печально, без нашего участия. Мы приносим организаторам турнира и болельщикам искренние извинения и надеемся на понимание. Есть в жизни обстоятельства, на которые мы не можем повлиять при всем желании», — говорится на официальном сайте ХК «Куньлунь Ред Стар».

По информации пресс-службы ХК «Трактор», в качестве выхода из ситуации, сложившейся не по вине «черно-белых», было принято решение создать сборную Кубка губернатора Челябинской области. В её состав войдут две пятёрки из челябинского клуба, по одной из «Металлурга» и «Северстали». Из-за этого также изменится расписание турнира, уточнение клуб предоставит позже.