«Трактор» примет «ХК Сочи» на своем льду

Как пройдет вторая встреча между этими командами?

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Сегодня, 12 января, в Челябинске пройдет матч КХЛ, где вновь сойдутся «Трактор» и «ХК Сочи». Эти команды уже встречались по ходу этого регулярного чемпионата — 7 января челябинцы одолели сочинцев со счетом 2:0.

Отметим, что после той встречи у «черно-белых» был небольшой перерыв. А вот подопечные Александра Андриевского успели по буллитам обыграть «Спартак». На данный момент сочинцы находятся на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции. У них 43 очка за 46 игр. От зоны плей-офф их отделяет 7 баллов. А вот «Трактор» все также на 12-м месте. В запасе челябинцев 40 очков. До заветной восьмерки лишь 10 баллов.

Как сложится эта игра? Смогут ли подопечные Владимира Юрзинова вновь одолеть сочинцев? Узнаем вместе! «Первый областной» проведет для вас текстовую трансляцию противостояния, а телеканал ОТВ и сайт 1obl.tv покажут встречу в прямом эфире. Начало игры в 17:00