«Трактор» одержал победу над «ХК Сочи»

Голкипер челябинцев Станислав Галимов оформил «сухарь».

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Сегодня, 7 января, в КХЛ состоялось несколько матчей. Один из них был в Краснодарском крае, между командами «ХК Сочи» и «Трактор».

Счет в первом периоде не был открыт, но челябинцы очень много атаковали ворота Ильи Проскурякова.

И первая шайба в матче была заброшена лишь в конце второго отрезка. На 39-ой минуте, с передач Лукаша Седлака и Ника Бэйлена, шайбу забросил Эндрю Кейлоф. Хотя в этой двадцатиминутке больше доминировали хозяева льда.

Ничего они не смогли сделать и в третьем периоде, хотя были очень настырны. Здесь можно похвалить вратаря челябинцев Станислава Галимова, который отражал опасные броски сочинцев. За минуту до конца тренерский штаб «ХК Сочи» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Но это сыграло на руку «черно-белым». Лукаш Седлак из своей половины поля смог забросить вторую шайбу в пустые ворота команды-хозяина льда. В итоге, матч завершился со счетом 0:2 в пользу челябинского «Трактора». А Станислав Галимов оформил первый «сухарь» за «черно-белых».

Следующая игра состоится в воскресение, 12 января в Челябинске. «Трактор» вновь встретится с «ХК Сочи».