Текстовая трансляция матча «Трактор» — «ХК Сочи»

Повторят ли челябинцы свой успех при родных трибунах?

2:3 Б

МАТЧ ЗАВЕРШЕН

КОНЕЦ ИГРЫ

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Сочи» №33 Никита Точицкий



Попытка №5 «Сочи» — Никита Точицкий: гол.



Попытка №4 «Трактор» — Эндрю Кейлоф: вратарь.



Попытка №4 «Сочи» — Андрей Алтыбармакян: вратарь.

Попытка №3 «Трактор» — Вячеслав Основин: вратарь.

Попытка №3 «Сочи» — Сергей Шмелев: гол.

Попытка №2 «Трактор» — Кристиан Томас: вратарь.

Попытка №2 «Сочи» — Вячеслав Лещенко: вратарь.

Попытка №1 «Трактор» — Томаш Гика: вратарь.

Попытка №1 «Сочи» — Дмитрий Лугин: вратарь.

НАЧАЛО ПОСЛЕМАТЧЕВЫХ ШТРАФНЫХ БРОСКОВ

Статистика овертайма: Броски: 3-3 ; Броски в створ: 3-1 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 3-0 ; Блокированные броски: 1-0 ; Силовые приемы: 0-0 ; Время в атаке: 00:40-00:48 ; Штраф: 0-0

КОНЕЦ ОВЕРТАЙМА



65 мин — Бросок в дальний от Бэйлена — в игре Проскуряков.

64 мин — Вновь неточные передачи при выходе из совей зоны наблюдаются у «Трактора». Без бросков.

63 мин — Неточные передачи наблюдаются у челябинцев. Опасно.

63 мин — Браво Станиславу Галимову! Тащит после ошибки игроков своей команды.

62 мин — Не позволяет Михеев бросить Шмелеву по воротам Галимова.

61 мин — Основин не вовремя потерял равновесие и пошел контр-выпад от сочинцев.

61 мин — Бросок низом от Седлака — вступает в игру Проскуряков.

НАЧАЛО ОВЕРТАЙМА

Статистика основного времени матча: Броски: 50-58 ; Броски в створ: 21-30 ; Голы: 2-2 ; Вбрасывания: 36-26 ; Блокированные броски: 17-16 ; Силовые приемы: 11-13 ; Время в атаке: 11:06-13:47 ; Штраф: 6-8

Статистика 3-го периода: Броски: 8-17 ; Броски в створ: 4-9 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 12-7 ; Блокированные броски: 4-3 ; Силовые приемы: 6-4 ; Время в атаке: 02:41-03:56 ; Штраф: 2-0

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — Что творится на пятаке ворот «Сочи»! Отличные моменты у челябинцев были, могли поставить жирную точку в этом матче Авцин и Карлин. Но остановили атаку судьи.

58 мин — Бородкин не смог сделать хорошую передачу на Карлина. Как следствие — выход из зоны соперника.



57 мин — Бросок Авцина из-под игрока, вновь неточно.

56 мин — «Сочи» взяли тайм-аут.

56 мин — Авцин из средней пытался нанести бросок по воротам Проскурякова. Неточно.

55 мин — Опасный момент возник у ворот «Трактора», но до броска дело не дошло, быстро вывели челябинцы шайбу в среднюю зону.

53 мин — Бросок от игроков «Сочи» — клюшкой верхом уводит шайбу Станислав Галимов.

52 мин — Совсем без бросков проходит игра.

51 мин — Раскатываются команды, начиная атаку. Но много ошибок, приводящих к остановкам.

50 мин — С очередным броском от игроков «Сочи» справляется голкипер челябинцев.

50 мин — Бросок в ближний на этот раз от Кристиана Томаса. Теперь в игре Илья Проскуряков.

48 мин — Вновь бросок от «Сочи». На этот раз в ближний угол и эту шайбу уже фиксирует Галимов.

46 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Сочи» №22 Никита Выглазов (№2 Никита Александров)

46 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

46 мин — Сумели игроки «Трактора» выбросить шайбу из зоны. Дважды подряд.

45 мин — Готов был Галимов к маневру от сочинцев. Зафиксировал шайбу голкипер челябинцев.

45 мин — Плотно держат сочинцы шайбу в чужой зоне. Не дают владеть ею «Трактору».

44 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

43 мин — Пока без бросков этот отрезок.

42 мин — «СОЧИ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

41 мин — Сложно челябинцам закрепиться в зоне «Сочи».

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после двух периодов: Броски: 42-41 ; Броски в створ: 17-21 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 24-19 ; Блокированные броски: 13-13 ; Силовые приемы: 5-9 ; Время в атаке: 08:25-09:51 ; Штраф: 4-8

Статистика 2-го периода: Броски: 18-24 ; Броски в створ: 7-12 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 11-9 ; Блокированные броски: 7-6 ; Силовые приемы: 1-6 ; Время в атаке: 04:00-06:18 ; Штраф: 4-4

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сочи» №22, Никита Выглазов, удар соперника коленом, 2 мин.

40 мин — Что творит небезызвестный челябинцам Алексей Петров! Прилег на Лукаша Седлака и придавил его ко льду.

40 мин — «СОЧИ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

40 мин — Бэйлена бросал — слишком высоко.

39 мин — Бросок от Томаша Гики — шайба в ловушке у голкипера «Сочи».

39 мин — Основин бросал в ближний, но пока не удалось пробить ему Илью Проскурякова.

39 мин — Не удается пока бросить челябинцам в чужой зоне. С трудом они в нее вошли.

38 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сочи» №23 Кирилл Воробьев, грубость, 2 мин.

38 мин — Жестко действует Воробьев против Томаша Гики. Очень жестко.

37 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

37 мин — Косов отлично разогнался и также имел шанс забросить гайбу в меньшинстве! Но здесь плотно держит рамку Проскуряков. С досадой размахнулся клюшкой по стеклу Ярослав и уехал на скамейку.

37 мин — Отлично разыгрывают шайбу сочинцы.

36 мин — С броском Рундблада справляется Галимов и забирает себе шайбу.

36 мин — Закрепились сочинцы в зоне соперника. Первый бросок — проходит рядом со штангой. А второй — попадает в шлем Галимова.

35 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

35 мин — Драка на льду! Активно сочинцы играли против Бэйлена.Но быстро останавливают пыл обеих команд судьи.



35 мин — Гика делал передачу на Седлака, но этот бросок был заблокирован.

35 мин — Михеев отлично выкатывался на ворота Проскурякова, но справился с этим броском голкипер «Сочи».

33 мин — «Трактор» взял тайм-аут. Дает передохнуть тренер своей команде.

32 мин — Дважды попытки броска от сочинцев — справляется голкипер «Трактора».



31 мин — Забирает себе шайбу Станислав Галимов после наброса на свои ворота от соперников.

30 мин — Выстрел от хоккеистов «Сочи» — выше ворот «Трактора» ушла шайба.

29 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

28 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №38 Томаш Гика

28 мин — Гика отлично перехватил шайбу и в одного побежал на ворота «Сочи». Гол!!!

28 мин — Точицкий делал передачу на Шмелева, но бросок у того слишком не получился.

27 мин — Два опасных момента от «Сочи» и пока справляются челябинцы. Но плотно соперник закрепился в зоне хозяев.

27 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №52 Сергей Терещенко, блокировка, 2 мин.

26 мин — Острый бросок от сочинцев и справляется голкипер «черно-белых».

25 мин — Неточные передачи наблюдаются у игроков «Трактора».

24 мин — Бросок от сочинцев — реагирует Галимов и помогает ему команда.

22 мин — «СОЧИ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

22 мин — Мощно ошибается Галимов и отдает шайбу прямиком на клюшку соперника. Удача сыграла на стороне «Трактора» и броска по воротам не было.

22 мин — Мощный бросок от Калинина и попадает шайба в ногу игроку «Сочи». С трудом удается ему покинуть площадку, не без помощи партнеров по команде. Здоровья!

21 мин — Бэйлен хотел сделать мощный бросок, но соскочила шайба с крюка.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 24-17 ; Броски в створ: 10-9 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 13-10 ; Блокированные броски: 6-7 ; Силовые приемы: 4-3 ; Время в атаке: 04:21-03:33 ; Штраф: 0-4

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сочи» №22 Никита Выглазов, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

20 мин — Опасный момент! Не сумел вовремя закрыть пустой угол Станислав Галимов. Но выручил свой игрок и увел шайбу подальше.

19 мин — Опасный момент вблизи ворот «Трактора». С набросом соперника справляется голкипер «черно-белых».

18 мин — «СОЧИ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

18 мин — Бросок от Карпухина, но нет добивания.

17 мин — Какой отличный момент был у Бэйлена! Но не попадает он в створ ворот

16 мин — УДАЛЕНИЕ. «Сочи» №87 Роберт Росен, задержка соперника клюшкой.



16 мин — Томас отлично выкатывался на вратаря «Сочи»! Но помешал ему игрок сочинцев. Заработал на себе удаление Кристиан.

16 мин — Бросок от Бертильссона — забирает себе шайбу Станислав Галимов.

14 мин — В неудачный момент броска ломается клюшка у Бэйлена.

13 мин — Алтыбармакян делает неожиданный наброс на ворота «Трактора». Справляется Галимов.

13 мин — Бэйлен начинал отличную атаку, была задействована почти вся пятерка. Как итог — бросок от Попова. Вступает в игру Илья Проскуряков.

11 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Сочи» №33 Никита Точицкий

10 мин — Осторожно играют команды. Не задерживаются подолгу в чужих зонах.

9 мин — Из-за ворот Седлак отдал отличную передачу на Гику! Но немного не удалось забить форварду.

8 мин — Долго развивают атаку команды. Инициатива переходит от одного клуба к другому.

7 мин — Опасно у ворот «Трактора»!

5 мин — Еще один момент вблизи ворот «Сочи»! Но Ярослав Косов не сумел в одного переиграть Проскурякова.

5 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №38 Томаш Гика (№55 Ник Бэйлен)

4 мин — Наброс от сочинцев — забрал себе шайбу голкипер «Трактора».

4 мин — Тридчиков пытался бросить по воротам Ильи Проскурякова — немного мимо каркаса.

3 мин — Первый бросок по воротам «Трактора» — ловко клюшкой отбивает шайбу Станислав Галимов.

2 мин — Плотная борьба за шайбу была в зоне челябинцев. Но сочинцы пока не представляют угрозу воротам Галимова.

1 мин — Вбрасывание щ=за «Трактором» и сразу пошли они в атаку.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Составы команд:

«Трактор»

Галимов (Федотов)

Бэйлен (А) – Калинин (К), Гика – Седлак (А) – Кейлоф

Шепелев – Бородкин, Авцин – Карлин – Косов

Терещенко – Карпухин, Томас – Михеев – Основин

Исаев, Тридчиков – Попов – Зайцев, Степанов

«ХК Сочи»:

Проскуряков (Налимов)

Бертильссон – Рундблад, Лугин (К) – Коллинс (А) – Архипов

Петров (А) – Эллис, Алтыбармакян – Росен – Лещенко

Александров – Воробьев, Мосалёв – Точицкий – Шмелёв

Гордеев, Выглазов – Рыбаков – Макаренко, Старков

Добрый воскресный вечер, уважаемые любители хоккея! Сегодня, 12 января, сайт «Первый областной» проведет для вас текстовую трансляцию захватывающего противостояния. Ведь на льду челябинской ледовой арены сойдутся команды КХЛ «Трактор» и «ХК Сочи».

Захватывающий матч этот будет потому, что в прошлой игре между этими командами, которая состоялась в Сочи 7 января, челябинцы одолели хозяев льда с «сухим» счетом — 2:0.

Вообще первая выездная серия «черно-белых» в 2020 году вышла очень удачной. Из шести возможных очков подопечные Владимира Юрзинова заработали пять. От дна турнирной таблицы Востока их отделяет лишь одно очко.

Как завершится данное противостояние? Давайте наблюдать вместе! Начало встречи в 17:00.