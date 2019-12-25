1:3
МАТЧ ЗАВЕРШЕН
КОНЕЦ ИГРЫ
Статистика матча: Броски: 75-56 ; Броски в створ: 34-25 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 41-24 ; Блокированные броски: 19-21 ; Силовые приемы: 3-8 ; Время в атаке: 14:58-07:44 ; Штраф: 8-16
Статистика 3-го периода: Броски: 27-12 ; Броски в створ: 8-6 ; Голы: 0-2 ; Вбрасывания: 20-6 ; Блокированные броски: 5-12 ; Силовые приемы: 1-2 ; Время в атаке: 05:42-01:43 ; Штраф: 0-4
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
60 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №57 Вячеслав Основин
59 мин — «Авангард» взял тайм-аут.
59 мин — У «Авангарда» шесть полевых игроков. Сняли они вратаря.
58 мин — Летает шайба на пятаке «Трактора», но это помогло челябинцам выбросить ее из своей зоны.
58 мин — Мощный бросок в дальний угол от Тэйлора Бека — мимо ворот.
57 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №7 Дмитрий Калинин, подножка, 2 мин.
57 мин — Опасный бросок от Коди Франсона. Видел все Федотов.
56 мин — Войнов мощно угрожал воротам «Трактора». Но немного не успел дотянуться до шайбы, чтобы пробить пустой угол ворот.
55 мин — Не дают челябинцы зайти в свою зону омичам. Но они же не могут зайти и в чужую зону.
54 мин — Удаляют Щербака со льда в подтрибунное после столкновения с Вилле Поккой. Получил повреждение наш форвард. Здоровья Никите Щербаку!
54 мин — Бросал Коди Франсон — Иван Федотов останавливает игру.
53 мин — Опасный проход был у игроков «Авангарда». Пролетела шайба рядом с воротами «Трактора».
52 мин — Макмиллан с левого края мог выкатиться на ворота, но сошла шайба с клюшки.
51 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
50 мин — Сумели выбросить шайбу из своей зоны челябинцы.
49 мин — Мощный бросок Шумакова в ближний угол — Федотов полностью закрыл проход для шайбы.
49 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №52 Сергей Терещенко, удар клюшкой, 2 мин.
Есть вердикт: атакующий игрок направил шайбу в ворота клюшкой, которая находилась ниже перекладины ворот. Хороший гол!
Судьи все еще смотрят кино.
Судьи пошли смотреть видео-просмотр на правильность взятия ворот
48 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №24 Руслан Карлин (№55 Ник Бэйлен)
48 мин — Слишком много остановок в этом временном отрезке.
47 мин — Отлично сейчас выручил свою команду Илья Карпухин! Отбил бросок омичей и вывел шайбу из зоны.
46 мин — Бросал Руслан Карлин в ближний угол — штанга спасает.
45 мин — Бросок в ближний от Михеева — не удалось новичку «Трактора» пробить вратаря «Авангарда».
45 мин — Хорошо проходил Седлак и почти повторил первый гол. Но в этот раз ловушкой отбил шайбу Гарипов.
44 мин — Легкий наброс от Широкова — шайба в ловушке Ивана Федотова.
44 мин — Наброс от Щербака — вновь Эмиль Гарипов.
43 мин — Из-за ворот выкатывался Основин, шайба оказалась прямиком у Гарипова, но не успел он ее зафиксировать и игра продолжилась.
43 мин — Прокатывался Косов, почти опередил игрока омской команды, но не дали ему даже бросить шайбу.
42 мин — Меньшиков мешает «Авангарду» сыграть точно, а Федотов забирает шайбу себе в ловушку, не давая сопернику сыграть на добивании.
42 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
42 мин — Карпухин разряжает обстановку, выкидывая шайбу из своей зоны.
41 мин — Два подряд броска от игроков «Авангарда». Тащит Федотов.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
Статистика после двух периодов: Броски: 48-44 ; Броски в створ: 26-19 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 21-18 ; Блокированные броски: 14-9 ; Силовые приемы: 2-6 ; Время в атаке: 09:16-06:01 ; Штраф: 8-12
Статистика 2-го периода: Броски: 26-19 ; Броски в створ: 15-8 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 15-7 ; Блокированные броски: 6-3 ; Силовые приемы: 0-1 ; Время в атаке: 05:17-02:48 ; Штраф: 4-10
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, атака вратаря, 2 мин.
39 мин — Бросок Покки не видит Федотов. Но челябинцам повезло — шайба отскочила от ворот.
38 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
38 мин — Штанга сейчас спасает челябинцев от мощного наброса Коди Франсона.
37 мин — «АВАНГАРД» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
37 мин — Закрепились игроки «Авангарда» в чужой зоне. Но Илья Карпухин быстро перехватил шайбу и сделал бросок. Шайба попала прямиком в Эмиля Гарипова.
36 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №91 Эндрю Кейлоф, задержка соперника, 2 мин.
36 мин — Бросок от Бэйлена — шайба прошла рядом со штангой.
35 мин — УДАЛЕНИЕ. «Авангард» №15 Брэндон МакМиллан, подножка, 2 мин.
34 мин — «АВАНГАРД» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
34 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
34 мин — Бросок от Карпухина — шайба проходит выше ворот.
33 мин — Пока без особых бросков проходит отрезок.
32 мин — УДАЛЕНИЕ. «Авангард» №87 Вячеслав Войнов, толчок клюшкой, 2 мин.
32 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №96 Виктор Комаров, удар клюшкой, 2 мин.
32 мин — Жарко на пятаке «Авангарда». Сработала хорошо связка Михеева и Основина.
30 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Авангард» №22 Вилле Покка (№21 Семен Кошелев)
30 мин — Бросок из-под игрока в исполнении Александра Шарова. Шайба в ловушке голкипера «Авангарда»ю
29 мин — Вновь отлично тащит Иван Федотов. Наши аплодисменты вратарю «Трактора».
28 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
28 мин — Мощный бросок от Войнова, но неточно.
28 мин — Разрядили обстановку игроки «Трактора» и выбрасывают шайбу.
27 мин — Хороший сэйв сделал Иван Федотов! Даже два! Сначала Кошелев, потом Войнов. Браво Ивану!!!
27 мин — Довольно быстро удается челябинцам выбросить шайбу из своей зоны.
26 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №57 Вячеслав Основин, задержка соперника клюшкой, 2 мин.
26 мин — Бежал почти один на один игрок «Авангарда» на ворота «Трактора». Но справился Федотов.
25 мин — Вновь ловит шайбу голкипер «Авангарда». Отскоком пытался забросить Ярослав Косов.
25 мин — Останавливает игру Эмиль Гарипов. Хорошо идут в атаку игроки «Трактора».
24 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
24 мин — Несколько бросков блокируются Иваном Федотовым. Браво голкиперу челябинцев.
23 мин — Хорошо блокируются броски челябинцами. Не дают прошмыгнуть шайбе в ворота Федотова.
22 мин — Опасный бросок от Сергея Шумакова! Настырно он старался протолкнуть шайбу в ворота «Трактора».
22 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №21 Виталий Меньшиков, задержка соперника, 2 мин.
21 мин — «АВАНГАРД» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
Статистика 1-го периода: Броски: 22-25 ; Броски в створ: 11-11 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 6-11 ; Блокированные броски: 8-6 ; Силовые приемы: 2-6 ; Время в атаке: 03:59-03:13 ; Штраф: 4-2
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА
20 мин — Теперь в створ не попадает Эндрю Кейлоф.
19 мин — Убойный бросок от Косова, но не попадает в створ ворот челябинский форвард.
19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Авангард» №74 Алексей Емелин, блокировка, 2 мин.
18 мин — Мощный момент был у «Трактора»! Отлично закрыли видимость у Гарипова, но тут хорошо сработала защита «Авангарда», не дав челябинцам забросить шайбу.
17 мин — Хороший бросок от Александра Тридчикова — шайбу в ловушке у Эмиля Гарипова.
16 мин — Опасно действовал игрок «Авангарда»! Спас свою команду Иван Федотов.
15 мин — Бросал Седлак почти от синей линии — слишком высоко ушла шайба.
14 мин — Бросок от «Авангарда» по воротам челябинцев неточен. Хорошо работает защита «Трактора».
13 мин — «Трактор» ведет активную борьбу за шайбу в чужой зоне. До бросков дело не доходит.
12 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
12 мин — «АВАНГАРД» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
11 мин — Отлично сыграл на перехвате Илья Карпухин. Принял шайбу и пошел в контр-атаку. Но закрепиться в чужой зоне не удалось.
10 мин — УДАЛЕНИЕ. «Авангард» №25 Павел Дедунов, грубость, 2 мин.
10 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, грубость, 2 мин.
10 мин — Бросок верхом от Потапова — отбил шайбу Иван Федотов. Но прессинг «Авангарда» сильно заметен.
9 мин — Опаснейший момент у ворот «Трактора»! Отлично справился Федотов, закрыв угол.
7 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№7 Дмитрий Калинин, №71 Александр Авцин)
6 мин — Вновь ловит шайбу Иван Федотов. Только уже ловушкой. Наброс был от Бондарева.
5 мин — Точный бросок по воротам «Трактора» — ловит шайбу Федотов.
4 мин — Стараются омичи атаковать ворота «Трактора», но им пока не удается надолго закрепиться в чужой зоне.
4 мин — Бросок по воротам «Авангарда» от борта — немного мимо ворот. Бросок был заблокирован.
3 мин — Отлично проявляет себя Степанов. Хороший бросок на сближении — шайба оказалась у Гарипова.
2 мин — Бросок от Карлина — отбивает шайбу Эмиль Гарипов.
1 мин — Сразу возникает опасный момент вблизи ворот Ивана Федотова. Быстро успевает к шайбе голкипер челябинцев.
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА
НАЧАЛО МАТЧА
Составы команд:
«Авангард» Омск:
Гарипов (Бобков);
-
Емелин (К) – Франсон, Широков (А) – Грачёв – Андригетто;
-
Бондарев – Покка, Пьянов – Макмиллан – Бек (А);
-
Ручкин – Войнов, Шумаков – Семёнов – Кошелев;
-
Дедунов – Стась – Потапов.
«Трактор» (Челябинск):
Федотов (Галимов);
-
Бэйлен – Калинин (К), Кейлоф – Седлак (А) – Косов;
-
Терещенко – Карпухин, Авцин – Карлин – Щербак;
-
Меньшиков (А) – Бородкин, Комаров – Михеев – Основин;
-
Исаев, Степанов – Шаров – Тридчиков, Зайцев.
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад вновь для вас провести очередную текстовую трансляцию матча ХК «Трактор». На этот раз челябинцы отправились в Балашиху, чтобы сыграть матч с омским «Авангардом».
Отметим, что соперник занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. В их активе 54 очка за 40 игр. «Трактор» же все также «на дне» и шансов на плей-офф все меньше и меньше. У них 33 очка за 41 матч.
«Трактор» последние два матча обыгрывает своих соперников, Но в этом сезоне им, пока еще, не удавалось удерживать победную серию. Получится ли у них это сегодня?
Мы узнаем вместе с вами! Начало матча в 21:30.