Текстовая трансляция матча между «Авангардом» и «Трактором»

Кто окажется сильнее: «ястребы» или «медведи»?

1:3

МАТЧ ЗАВЕРШЕН

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика матча: Броски: 75-56 ; Броски в створ: 34-25 ; Голы: 1-3 ; Вбрасывания: 41-24 ; Блокированные броски: 19-21 ; Силовые приемы: 3-8 ; Время в атаке: 14:58-07:44 ; Штраф: 8-16

Статистика 3-го периода: Броски: 27-12 ; Броски в створ: 8-6 ; Голы: 0-2 ; Вбрасывания: 20-6 ; Блокированные броски: 5-12 ; Силовые приемы: 1-2 ; Время в атаке: 05:42-01:43 ; Штраф: 0-4

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №57 Вячеслав Основин

59 мин — «Авангард» взял тайм-аут.

59 мин — У «Авангарда» шесть полевых игроков. Сняли они вратаря.

58 мин — Летает шайба на пятаке «Трактора», но это помогло челябинцам выбросить ее из своей зоны.

58 мин — Мощный бросок в дальний угол от Тэйлора Бека — мимо ворот.

57 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №7 Дмитрий Калинин, подножка, 2 мин.

57 мин — Опасный бросок от Коди Франсона. Видел все Федотов.

56 мин — Войнов мощно угрожал воротам «Трактора». Но немного не успел дотянуться до шайбы, чтобы пробить пустой угол ворот.

55 мин — Не дают челябинцы зайти в свою зону омичам. Но они же не могут зайти и в чужую зону.

54 мин — Удаляют Щербака со льда в подтрибунное после столкновения с Вилле Поккой. Получил повреждение наш форвард. Здоровья Никите Щербаку!

54 мин — Бросал Коди Франсон — Иван Федотов останавливает игру.

53 мин — Опасный проход был у игроков «Авангарда». Пролетела шайба рядом с воротами «Трактора».

52 мин — Макмиллан с левого края мог выкатиться на ворота, но сошла шайба с клюшки.

51 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

50 мин — Сумели выбросить шайбу из своей зоны челябинцы.

49 мин — Мощный бросок Шумакова в ближний угол — Федотов полностью закрыл проход для шайбы.

49 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №52 Сергей Терещенко, удар клюшкой, 2 мин.

Есть вердикт: атакующий игрок направил шайбу в ворота клюшкой, которая находилась ниже перекладины ворот. Хороший гол!

Судьи все еще смотрят кино.

Судьи пошли смотреть видео-просмотр на правильность взятия ворот

48 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №24 Руслан Карлин (№55 Ник Бэйлен)

48 мин — Слишком много остановок в этом временном отрезке.

47 мин — Отлично сейчас выручил свою команду Илья Карпухин! Отбил бросок омичей и вывел шайбу из зоны.

46 мин — Бросал Руслан Карлин в ближний угол — штанга спасает.

45 мин — Бросок в ближний от Михеева — не удалось новичку «Трактора» пробить вратаря «Авангарда».

45 мин — Хорошо проходил Седлак и почти повторил первый гол. Но в этот раз ловушкой отбил шайбу Гарипов.

44 мин — Легкий наброс от Широкова — шайба в ловушке Ивана Федотова.

44 мин — Наброс от Щербака — вновь Эмиль Гарипов.

43 мин — Из-за ворот выкатывался Основин, шайба оказалась прямиком у Гарипова, но не успел он ее зафиксировать и игра продолжилась.

43 мин — Прокатывался Косов, почти опередил игрока омской команды, но не дали ему даже бросить шайбу.

42 мин — Меньшиков мешает «Авангарду» сыграть точно, а Федотов забирает шайбу себе в ловушку, не давая сопернику сыграть на добивании.

42 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

42 мин — Карпухин разряжает обстановку, выкидывая шайбу из своей зоны.

41 мин — Два подряд броска от игроков «Авангарда». Тащит Федотов.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика после двух периодов: Броски: 48-44 ; Броски в створ: 26-19 ; Голы: 1-1 ; Вбрасывания: 21-18 ; Блокированные броски: 14-9 ; Силовые приемы: 2-6 ; Время в атаке: 09:16-06:01 ; Штраф: 8-12

Статистика 2-го периода: Броски: 26-19 ; Броски в створ: 15-8 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 15-7 ; Блокированные броски: 6-3 ; Силовые приемы: 0-1 ; Время в атаке: 05:17-02:48 ; Штраф: 4-10

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, атака вратаря, 2 мин.

39 мин — Бросок Покки не видит Федотов. Но челябинцам повезло — шайба отскочила от ворот.

38 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

38 мин — Штанга сейчас спасает челябинцев от мощного наброса Коди Франсона.

37 мин — «АВАНГАРД» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

37 мин — Закрепились игроки «Авангарда» в чужой зоне. Но Илья Карпухин быстро перехватил шайбу и сделал бросок. Шайба попала прямиком в Эмиля Гарипова.

36 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №91 Эндрю Кейлоф, задержка соперника, 2 мин.

36 мин — Бросок от Бэйлена — шайба прошла рядом со штангой.

35 мин — УДАЛЕНИЕ. «Авангард» №15 Брэндон МакМиллан, подножка, 2 мин.

34 мин — «АВАНГАРД» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

34 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

34 мин — Бросок от Карпухина — шайба проходит выше ворот.

33 мин — Пока без особых бросков проходит отрезок.

32 мин — УДАЛЕНИЕ. «Авангард» №87 Вячеслав Войнов, толчок клюшкой, 2 мин.

32 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №96 Виктор Комаров, удар клюшкой, 2 мин.

32 мин — Жарко на пятаке «Авангарда». Сработала хорошо связка Михеева и Основина.

30 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Авангард» №22 Вилле Покка (№21 Семен Кошелев)

30 мин — Бросок из-под игрока в исполнении Александра Шарова. Шайба в ловушке голкипера «Авангарда»ю

29 мин — Вновь отлично тащит Иван Федотов. Наши аплодисменты вратарю «Трактора».

28 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

28 мин — Мощный бросок от Войнова, но неточно.

28 мин — Разрядили обстановку игроки «Трактора» и выбрасывают шайбу.

27 мин — Хороший сэйв сделал Иван Федотов! Даже два! Сначала Кошелев, потом Войнов. Браво Ивану!!!

27 мин — Довольно быстро удается челябинцам выбросить шайбу из своей зоны.

26 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №57 Вячеслав Основин, задержка соперника клюшкой, 2 мин.

26 мин — Бежал почти один на один игрок «Авангарда» на ворота «Трактора». Но справился Федотов.

25 мин — Вновь ловит шайбу голкипер «Авангарда». Отскоком пытался забросить Ярослав Косов.

25 мин — Останавливает игру Эмиль Гарипов. Хорошо идут в атаку игроки «Трактора».

24 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

24 мин — Несколько бросков блокируются Иваном Федотовым. Браво голкиперу челябинцев.

23 мин — Хорошо блокируются броски челябинцами. Не дают прошмыгнуть шайбе в ворота Федотова.

22 мин — Опасный бросок от Сергея Шумакова! Настырно он старался протолкнуть шайбу в ворота «Трактора».

22 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №21 Виталий Меньшиков, задержка соперника, 2 мин.

21 мин — «АВАНГАРД» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 22-25 ; Броски в створ: 11-11 ; Голы: 0-1 ; Вбрасывания: 6-11 ; Блокированные броски: 8-6 ; Силовые приемы: 2-6 ; Время в атаке: 03:59-03:13 ; Штраф: 4-2

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Теперь в створ не попадает Эндрю Кейлоф.

19 мин — Убойный бросок от Косова, но не попадает в створ ворот челябинский форвард.

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Авангард» №74 Алексей Емелин, блокировка, 2 мин.

18 мин — Мощный момент был у «Трактора»! Отлично закрыли видимость у Гарипова, но тут хорошо сработала защита «Авангарда», не дав челябинцам забросить шайбу.

17 мин — Хороший бросок от Александра Тридчикова — шайбу в ловушке у Эмиля Гарипова.

16 мин — Опасно действовал игрок «Авангарда»! Спас свою команду Иван Федотов.

15 мин — Бросал Седлак почти от синей линии — слишком высоко ушла шайба.

14 мин — Бросок от «Авангарда» по воротам челябинцев неточен. Хорошо работает защита «Трактора».

13 мин — «Трактор» ведет активную борьбу за шайбу в чужой зоне. До бросков дело не доходит.

12 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

12 мин — «АВАНГАРД» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

11 мин — Отлично сыграл на перехвате Илья Карпухин. Принял шайбу и пошел в контр-атаку. Но закрепиться в чужой зоне не удалось.

10 мин — УДАЛЕНИЕ. «Авангард» №25 Павел Дедунов, грубость, 2 мин.



10 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №11 Лукаш Седлак, грубость, 2 мин.

10 мин — Бросок верхом от Потапова — отбил шайбу Иван Федотов. Но прессинг «Авангарда» сильно заметен.

9 мин — Опаснейший момент у ворот «Трактора»! Отлично справился Федотов, закрыв угол.

7 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №11 Лукаш Седлак (№7 Дмитрий Калинин, №71 Александр Авцин)

6 мин — Вновь ловит шайбу Иван Федотов. Только уже ловушкой. Наброс был от Бондарева.

5 мин — Точный бросок по воротам «Трактора» — ловит шайбу Федотов.

4 мин — Стараются омичи атаковать ворота «Трактора», но им пока не удается надолго закрепиться в чужой зоне.

4 мин — Бросок по воротам «Авангарда» от борта — немного мимо ворот. Бросок был заблокирован.

3 мин — Отлично проявляет себя Степанов. Хороший бросок на сближении — шайба оказалась у Гарипова.

2 мин — Бросок от Карлина — отбивает шайбу Эмиль Гарипов.

1 мин — Сразу возникает опасный момент вблизи ворот Ивана Федотова. Быстро успевает к шайбе голкипер челябинцев.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

Составы команд:

«Авангард» Омск:

Гарипов (Бобков);

Емелин (К) – Франсон, Широков (А) – Грачёв – Андригетто;

Бондарев – Покка, Пьянов – Макмиллан – Бек (А);

Ручкин – Войнов, Шумаков – Семёнов – Кошелев;

Дедунов – Стась – Потапов.

«Трактор» (Челябинск):

Федотов (Галимов);

Бэйлен – Калинин (К), Кейлоф – Седлак (А) – Косов;

Терещенко – Карпухин, Авцин – Карлин – Щербак;

Меньшиков (А) – Бородкин, Комаров – Михеев – Основин;

Исаев, Степанов – Шаров – Тридчиков, Зайцев.

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад вновь для вас провести очередную текстовую трансляцию матча ХК «Трактор». На этот раз челябинцы отправились в Балашиху, чтобы сыграть матч с омским «Авангардом».

Отметим, что соперник занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. В их активе 54 очка за 40 игр. «Трактор» же все также «на дне» и шансов на плей-офф все меньше и меньше. У них 33 очка за 41 матч.

«Трактор» последние два матча обыгрывает своих соперников, Но в этом сезоне им, пока еще, не удавалось удерживать победную серию. Получится ли у них это сегодня?

Мы узнаем вместе с вами! Начало матча в 21:30.