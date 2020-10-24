Станислав Чистов заявил о завершении своей карьеры

Нападающий отдал хоккею более 20 лет своей жизни.

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Накануне нападающий Станислав Чистов объявил о завершении своей карьеры. 37-летний уроженец Челябинска в интервью изданию «Чемпионат» рассказал, чем хочет заниматься дальше и есть ли что-то, о чём он жалеет.

«Хотел бы начать с заявления о том, что я завершил карьеру профессионального хоккеиста. Увы, уже нет ни желания, ни эмоций, ни сил. Два раза в неделю катаюсь, поддерживаю физическую форму. Свободное время провожу с семьёй»,— рассказал Станислав Чистов.

На данный момент спортсмен думает о том, чем будет заниматься дальше. Тренерская деятельность не исключена, но хоккеист желает пообщаться с руководством родного «Трактора» и понять, может ли он чем-то помочь клубу, где начинал свою карьеру.

Жалеть о чём-то, перебирать в памяти каждый момент хоккеист не считает нужным. Но всё-таки есть кое-что, о чём спортсмен жалеет.

«Хотелось сыграть на взрослом чемпионате мира, но на него, увы, не попал ни разу. Когда главным тренером сборной России работал Владимир Плющев, то он меня звал. Но в тот момент я играл в Северной Америке за „Анахайм“, мы дошли до финала Кубка Стэнли. Так что за сборную я выступал только на Евротуре»,— сказал Станислав Чистов.

Напомним, хоккеист является воспитанником челябинской школы «Трактор». Со школьной командой он брал первенство «Трактора-83», дважды выигрывал молодёжный чемпионат мира, взял Кубок Континента, а также имеет серебряные и бронзовые медали чемпионата КХЛ.

«Станислав Чистов стал незаменимой частью коллектива Валерия Белоусова. Волшебные руки Чистова и его мягкое катание навсегда вошли в историю „Трактора“ как образец неповторимого таланта и ежедневной работы над собой»,— прокомментировали событие в пресс-службе «чёрно-белых».

Также представители клуба поблагодарили хоккеиста за множество приятных мгновений и успехи.