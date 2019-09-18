«Трактор» в гостях обыграл «Сибирь»

Матч в Новосибирске закончился победой челябинцев.

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Сегодня, 18 сентября, в Новосибирске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20 между командами «Сибирь» и «Трактор».

В первом периоде наблюдалась отличная борьба, в которой «Трактор» навязывал свою игру «Сибири». Но это не помешало новосибирцам реализовать один из четырех бросков, нанесенных по воротам Василия Демченко. Счет матча на 10-ой минуте открыл нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов. И хоть «черно-белые» были очень активны и наносили много убойных бросков по владениям Харри Сятери, сравнять счет в стартовом отрезке они не смогли.

Второй период челябинцы вновь не давали игрокам «Сибири» надолго задерживаться в своей зоне. И очень много бросали по воротам голкипера Харри Сятери. И на 36-ой минуте матча Алексею Кручинину удалось пробить ворота голкипера новосибирцев и сравнять счет. Команды ушли на перерыв со счетом 1:1.

В третьем периоде на 45-ой минуте в меньшинстве были челябинцы и игроки «Сибири» забросили гол. Только это было при положении «вне игры», которое не зафиксировал линейный судья. После видео-просмотра, который запросил тренерский штаб «Трактора» гол был отменен. И у «черно-белых» вновь проснулись атакующие силы. Концовка основного времени была очень агрессивная и зрелищная. И в самом конце периода «Трактор» схлопотал ненужное удаление. Но справилась четверка челябинцев и игра перешла в овертайм.

И в самом конце дополнительного времени Алексей Кручинин заработал на себе удаление и на последней минуте овертайма «черно-белые» смогли забить эту важную шайбу. Счет матча стал 1:2 ОТ в пользу челябинского хоккейного клуба.

Следующую игру, последнюю в этом долгом и тяжелом выезде, «Трактор» проведет в Алма-Ате в пятницу, 20 сентября, играя с «Барысом» из Нур-Султана.