«Трактор» открывает домашнюю серию игрой с «Нефтехимиком»

Сумеют ли «черно-белые» обыграть команду из Нижнекамска?

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«Трактор» только вернулся в Челябинск после самой долгой и сложной выездной серии, но уже готов ринуться в бой. Сегодня, 23 сентября, состоится первый матч домашней серии, где соперником станет «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Эти две команды по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречали 43 раза. И здесь преимущество на стороне «черно-белых». Челябинский клуб одержал 24 победы, тогда как нижнекамцы — лишь 19. Отметим, что разница шайб невелика: 120 — у «Трактора» против 116 — от «Нефтехимика».

Нижнекамская команда на старте чемпионата сезона-2019/20 сыграла 9 игр, выиграв из них лишь три матча. А челябинцы провели 10 игр, выиграв 5 игр и в пяти уступив. И на данный момент в активе у «Нефтехимика» 7 очков, у «Трактора» — 11.

Что покажет сегодняшний матч? Восстановились ли подопечные Петериса Скудры после сложных выездных игр, чтобы порадовать победой родных болельщиков? Или команда Вячеслава Буцаева найдет в себе силы биться несмотря ни на что?

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции матча на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ. А для тех, кто по каким-либо причинам не сможет посмотреть игру, наш сайт будет вести текстовый обзор встречи! Начало матча в 19:00 по челябинскому времени.