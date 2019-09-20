«Трактор» уступил «Барысу» в последнем матче самой сложной выездной серии

«Черно-белые» бились до финальной сирены.

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Сегодня, 20 сентября, в рамках KHL World Games состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20 между нур-султанским «Барысом» и челябинским «Трактором».

Почти весь первый период инициативу матча держали игроки «Барыса». Они наносили очень много бросков по воротам Василия Демченко, атаковали челябинцев, не давали задерживаться надолго в своей зоне. Но стартовый отрезок обошелся без заброшенных шайб. Команды ушли на перерыв со счетом 0:0.

Второй же период не уступил по эмоциям. Практически в самом начале двадцатиминутки форвард «Барыса» Роман Старченко открыл счет матча. Затем, Дмитрий Шевченко блокировал обзор Василию Демченко и накинулся на него. Ессе Виртанен, который гораздо меньше по габаритам Шевченко, защищал своего голкипера, но Дмитрий Шевченко был слишком агрессивен. Он был удален до конца матча за грубость. Затем был удален еще и Василий Демченко за выход из зоны ворот. Но не успели начать игру в формате 4 на 4, как был удален форвард челябинцев Андрей Попов. И этим самым численным преимуществом и воспользовались игроки «Барыса», забросив вторую шайбу в ворота «Трактора». А затем еще игрок «Барыс» покинул лед до конца игры. Павел Акользин опасно ударил коленом игрока «черно-белых», за что и получил большой дисциплинарный штраф. Но челябинцам не удалось воспользоваться вторым численным преимуществом, и вторая двадцатиминутка закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда.

Третий период не уступал по накалу страстей: многочисленные удаления со стороны обеих команд, напряженная игра. Было заметно, что «Трактор» в третьем отрезке, по большей части, взял инициативу в свои руки, но пробить канадского голкипера Эдди Паскуале было очень и очень сложно. Отбивал очень опасные броски вратарь «Барыса». И никак не удавалось подобрать ключ челябинцам к этому голкиперу. А в самом конце матча Виталий Меньшиков очень опасно сыграл против капитана «Барыса», когда тот шел с шайбой на пустые ворота челябинцев. Чем и получил свой большой дисциплинарный штраф. Следом за ним и Юрий Сергиенко получил штраф. Игру «черно-белые» заканчивали в меньшинстве в формате три на пять, но казахстанцы не смогли воспользоваться этим преимуществом. Поэтому матч завершился победой «Барыса» со счетом 2:0, а вратарь Эдди Паскуале сделал «сухарь». Это первая игра для челябинского «Трактора» в сезоне-2019/20, в которой подопечные Петериса Скудры не смогли забросить ни одной шайбы.

Сегодня «Трактор» возвращается домой, в Челябинск, где уже в понедельник, 23 сентября, начнет четырехматчевую домашнюю серию. Первым соперником станет «Нефтехимик» из Нижнекамска. До встречи на хоккее!