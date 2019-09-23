Текстовая трансляция матча КХЛ между «Трактором» и «Нефтехимиком»

Смогут ли «черно-белые» порадовать родных болельщиков?

1:2

КОНЕЦ МАТЧА

КОНЕЦ ИГРЫ

Статистика матча: Броски: 58-61; Броски в створ: 32-33; Голы: 1-2; Вбрасывания: 26-25; Блокированные броски: 16-15; Силовые приемы: 11-11; Время в атаке: 15:22-10:13; Штраф: 6-8.

Статистика 3-го периода: Броски: 19-16; Броски в створ: 12-9; Голы: 0-1; Вбрасывания: 8-6; Блокированные броски: 3-2; Силовые приемы: 1-2; Время в атаке: 05:29-02:02; Штраф: 0-4.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик», командный штраф, нарушение численного состава, 2 мин.

60 мин — Идет борьба за шайбу, но теряют ее челябинцы.

«Трактор» взял тайм-аут

60 мин — Не получается бросок по воротам у Эндрю Кейлофа.

60 мин — Заменился Демченко на шестого полевого.

59 мин — Плотная борьба идет около ворот Шарыченкова, но без бросков.

58 мин — Игра разворачивается в зоне «Нефтехимика».Но выпускают шайбу в среднюю зону нижнекамцы.

57 мин — Бросал шайбу Илья Карпухин по воротам Шарыченкова. Отбили ее нижнекамцы.

56 мин — Очередной опасный бросок по воротам Демченко. На стороже Василий.

55 мин — Вновь красиво бросал Томас. Пока безрезультатно.

54 мин — Ошибается Никита Тертышный — переиграл сам себя молодой нападающий.

54 мин — Закрепились челябинцы в чужой зоне. Но не проходят передачи на партнеров.

53 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №24 Павел Порядин, подножка, 2 мин.

52 мин — Неплохой момент создавали у ворот Шарыченкова. Шолохов дважды бросал по воротам нижнекамцев, но никак не удается пробить голкипера «Нефтехимика».

Трибуны начали подгонять свою команду. «Нам нужна сегодня победа» звучит от Сектора А.

51 мин — Нужно срочно что-то придумывать тренерскому штабу «Трактора».

50 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Нефтехимик» №22 Александр Брынцев (№91 Радель Фазлеев)

50 мин — Теперь не могут вытеснить «черно-белые» шайбу из своей зоны.

49 мин — Стараются войти в зону соперника челябинцы, пока не удается им это сделать. Меняются пятерки.

48 мин — По-тихоньку раскатываются команды. Но был неприятный момент у ворот челябинцев. Исправились тут же игроки «Трактора».

47 мин — Федор Малыхин создавал хороший момент, но передача прямо перед воротами Шарыченкова на Кристиана Томаса не прошла.

46 мин — Пытаются бросить по воротам Демченко нижнекамцы, но блокируют броски игроки обороны «Трактора».

45 мин — Отличный момент был у Руслана Карлина, но вновь среагировал Шарыченков, казалось бы, в 100%-ом голевом моменте.

44 мин — Как же хорош Томас! Броски от него один за другим.

43 мин — Инициативой в матче завладели игроки «Нефтехимика». Но пока без бросков по воротам, более осторожно играют обе команды.

42 мин — Бросал Егор Фатеев в ближний угол — среагировал Шарыченков.

41 мин — Ессе Виртанен хорошо разыгрывал шайбу, пытался передать ее Кейлофу, но не видел он Эндрю.

41 мин — Сумел отобрать шайбу у соперников Андрей Попов.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика матча после второго периода: Броски: 39-45; Броски в створ: 20-24; Голы: 1-1; Вбрасывания: 18-19; Блокированные броски: 13-13; Силовые приемы: 10-9; Время в атаке: 09:53-08:11; Штраф: 6-4.

Статистика 2-го периода: Броски: 24-23; Броски в створ: 10-15; Голы: 1-0; Вбрасывания: 10-8; Блокированные броски: 6-10; Силовые приемы: 2-4; Время в атаке: 06:03-03:49; Штраф: 2-4.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Игра вновь перемещается в зону «Трактора». Отбивает броски Демченко.

39 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

39 мин — Очень опасно у ворот Демченко! Закрепляет шайбу Василий.

38 мин — Закрепились нижнекамцы в зоне «Трактора». Рикошетит шайба от ворот.

38 мин — Замечательно отыгрались челябинцы и пошли в контр-атаку!

37 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №9 Андрей Попов, подножка, 2 мин.

37 мин — Марсель Шолохов старается обыгрывать соперников, но теряет шайбу.

36 мин — Игра преимущественно проходит в средней зоне в этом временном отрезке.

35 мин — «Трактор» начал создавать опасные моменты перед воротами «Нефтехимика». Хорошая борьба за шайбу.

34 мин — Закрепляются челябинцы в зоне соперника. Активен Никита Тертышный.

33 мин — Степан Захарчук мощно бросал шайбу со своей половины поля — среагировал челябинский голкипер.

33 мин — Денис Казионов наносил бросок по воротам «Трактора» — задержал шайбу щитками Василий Демченко.

32 мин — «НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

32 мин — Терещенко пытался передать из-за ворот, но заблокирована была передача.

32 мин — Томас делал передачу через пятак, но слабо.

31 мин — Тертышный и Косов подряд бросали по воротам «Нефтехимика». Не удается пробить челябинцам голкипера.

30 мин — Косов плотно бросал по воротам нижнекамцев, но отскочила она от щитков Шарыченкова. Добить было некому.

30 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №67 Керби Райкел, подножка, 2 мин.

30 мин — Отложенный штраф пытаются использовать челябинцы. 6 игроков на льду. Будет удаление у «Нефтехимика».

29 мин — Очень жестко столкнулись три игрока возле ворот «Нефтехимика». Лишь бы без травм.

28 мин — Пытались атаковать нижнекамцы, но не дают им это сделать игроки «Трактора».

27 мин — Первое звено челябинцев отлично контролирует шайбу. Бросок в створ задерживается Шарыченковым.

26 мин — Пытаются увеличить свое преимущество игроки «Нефтехимика». Но контролирует шайбу Василий Демченко.

25 мин — «НЕФТЕХИМИК» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

25 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №9 Андрей Попов (№89 Илья Карпухин, №97 Ярослав Косов)

25 мин — Разыгрывают шайбу челябинцы. И этот розыгрыш приводит к положительному результату!

24 мин — УДАЛЕНИЕ. «Нефтехимик» №77 Евгений Рясенский, подножка, 2 мин.

24 мин — Плотная игра идет в зоне нижнекамцев. И это дает свои плоды.

23 мин — Егор Фатеев пытался бросить по воротам Шарченкова, но неточно.

22 мин — От синей линии наносил бросок игрок «Нефтехимика» — отбил шайбу Демченко.

21 мин — Игра перемещается из одной зоны в другую. Пока без бросков по воротам.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 15-22; Броски в створ: 10-9; Голы: 0-1; Вбрасывания: 8-11; Блокированные броски: 7-3; Силовые приемы: 8-5; Время в атаке: 03:50-04:22; Штраф: 4-0.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — За три секунды до сирены игра перешла в зону «Трактора». Поймал шайбу Демченко.

20 мин — Не было никого из «черно-белых» на пятаке. Добить некому хороший пас.

19 мин — Не дают челябинцы вывести шайбу из зоны соперника. Бьются за нее.

19 мин — Был бросок от игроков «Трактора» на борт в надежде на добивание, но не успел к шайбе Дмитрий Калинин — поймал бросок Шарыченков.

18 мин — Первое звено челябинцев отлично прессингует нижнекамцев в их зоне.

17 мин — Отлично бросал Марсель Шолохов, но была подставлена клюшка.

17 мин — Радель Фазлеев бросал в ближний угол ворот Демченко. Видел все Василий.

17 мин — Бросок был от защитника «черно-белых» — щитками отбил шайбу Шарыченков.

16 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

15 мин — Вновь закрепились в чужой зоне нижнекамцы.

15 мин — Продавили шайбу через Демченко игроки «Нефтехимика». Жиляков вышел на лед.

15 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Нефтехимик» №21 Мэтт Уайт

14 мин — Слишком опасно для «Трактора» играть в формате пять на три.

14 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №23, Юрий Сергиенко, подножка, 2 мин.

14 мин — Мощный бросок наносили нижнекамцы с синей линии.

14 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №2 Богдан Жиляков, задержка клюшкой, 2 мин.

14 мин — Опасно было у ворот Демченко!

13 мин — Бросал Кейлоф — в игре Александр Шарыченков.

12 мин — Юрий Сергиенко принимал шайбу в зоне соперника, но отобрали ее игроки «Нефтехимика».

12 мин — Степан Захарчук бросал на борт в надежде на добивание. Отскочила шайба к Василию Демченко, который закрыл ее ловушкой.



11 мин — Начинают атаку челябинцы, но качество паса все еще страдает. Быстро отбирают шайбу нижнекамцы.

10 мин — Мэтт Уайт бросал по воротам «Трактора», но попал в штангу.

10 мин — Борьба за шайбу у борта «Нефтехимика».

8 мин — Бросали игроки «Нефтехимика» по воротам Демченко, но заблокировал шайбу Никита Тертышный.

7 мин — Пытаются сохранить игроки «Трактора» шайбу в хоне соперника. Вновь Томас бросал!

6 мин — Борьба за шайбу развернулась около ворот Демченко.

5 мин — Бросал Эндрю Кейлоф на Кристиана Томаса, но не удалось канаду пробить ворота «Нефтехимика» — отскочила шайба с крюка.

4 мин — Потеряли шайбу челябинцы. Игра продолжается в зоне «Трактора».

4 мин — Неплохая борьба за шайбу развернулась на точке вбрасывания.

3 мин — Игроки «Нефтехимика» пытались атаковать Демченко, но не дали им игркои обороны «Трактора» добраться до ворот.

2 мин — Борьба переместилась к воротам Шарыченкова. Его дважды атаковал оправившийся от травмы Кристиан Томас. По-настоящему было опасно!

1 мин — Идет борьба в зоне «Трактора».

1 мин — Стартовое вбрасывание за игроками «Нефтехимика»

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Идет предматчевое шоу и команды выходят на лед. Сейчас прозвучит гимн Российской Федерации и начнется матч!

Тренерские штабы определились с игровыми составами на сегодняшний матч:

«Трактор»:

Демченко (Федотов)

Терещенко — Виртанен, Тертышный — Попов — Косов;

Карпухин — Сергиенко, Томас — Малыхин — Кейлоф;

Калинин — Жиляков, Ерофеев — Карлин — Фатеев;

Бородкин — Ясинский, Коньков — Шаров — Шолохов.

«Нефтехимик»:

Шарыченков (Барулин)

Пайгин — Мерфи, Порядин — Митчелл — Уайт;

Сергеев — Рясенский, Черников — Куликов — Хайруллин;

Захарчук — Атюшов, Райкел — Фазлеев — Казионов;

Брынцев, Грошев — Рыбаков — Шиксатдаров, Шарифьянов.

Добрый вечер уважаемые любители хоккея! Сайт «Первый областной» рад приветствовать вас на первом матче второй домашней серии. Сегодня «Трактор» играет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Отметим, что «черно-белые» в пятницу отыграли последний матч сложной выездной серии, но уже готовы вступить в новый бой при поддержке родных болельщиков.

Напомним, «Трактор» сейчас находится на пятом месте в турнирной таблицы Восточной конференции с 11-ю очками. А «Нефтехимик» находится на девятой строчке и у них в активе 7 очков.

Какой исход матча будет сегодня? Порадуют ли челябинцы свои трибуны? Или же нижнекамцы смогут взять верх на челябинском льду? Узнаем вместе с вами!

Начало игры в 19:00 по челябинскому времени.