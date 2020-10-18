«Трактор» проведёт матч с «Нефтехимиком» на домашнем льду

Посмотреть прямую трансляцию можно на сайте 1obl.tv.

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Сегодня, 18 октября, челябинская хоккейная команда «Трактор» проведёт матчевую встречу с «Нефтехимиком» из Нижнекамска в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чёрно-белые» сразятся с соперником на домашнем льду.

Прошедший в Череповце предыдущий матч с «Северсталью» завершился для челябинских хоккеистов весьма удачно. Во втором игровом отрезке «чёрно-белые» забили сразу четыре шайбы, тогда как «Северсталь» не забила ни одной. Таким образом игра завершилась со счётом 4:0. Отметим, один из голов забил Артём Шварёв, который впервые выступил в матче в КХЛ.

Станет ли «Трактор» победителем вновь? Ответ можно узнать, включив прямую трансляцию игры, которая будет показана сегодня на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv. Начало матча в 16:15 по челябинскому времени. Для читателей «Первого областного» также будет доступна текстовая трансляция.