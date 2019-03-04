/ Решающий матч серии «Трактора» и «Автомобилиста» - в прямом эфире «Первого областного»

Текстовая трансляция четвертого матча серии.

3:4

МАТЧ ОКОНЧЕН. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

КОНЕЦ МАТЧА.

Статистика матча: Броски: 63−67; Броски в створ: 25−44; Голы: 3−4; Вбрасывания: 25−37; Блокированные броски: 12−21; Силовые приемы: 8−15; Время в атаке: 15:42—12:05; Штраф: 27−45.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика третьго периода: Броски: 32−16; Броски в створ: 16−12; Голы: 1−2; Вбрасывания: 6−12; Блокированные броски: 1−10; Силовые приемы: 2−4; Время в атаке: 06:41—02:01; Штраф: 0−4.

60 мин — Егоршев бросает шайбу верхом, она попадает в штангу пустых ворот!

60 мин — В атаке челябинцы. БРОСОК БЭЙЛЕНА ЛЕТИТ РЯДОМ СО ШТАНГОЙ!

ПУСТЫЕ ВОРОТА У «ТРАКТОРА»

59 мин — Передача на Исаева. БРОСАЕТ ИГОРЬ, НО НЕ ЗАБИВАЕТ!

ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ МИНУТЫ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

58 мин — Челябинцы в атаке. Попытка броска Кравцова — шайба сходит с крюка.

57 мин — Желдаков бросает — попадает в игрока гостей.

57 мин — Атака «Автомобилиста». Сэкстон пасовал на Доуса, шайба летит слишком высоко, но Найджел укрощает ее и бросает — Демченко в игре.

56 мин — Передача на Полыгалова и бросок в касание, но в игре Коварж!

«АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

55 мин — Продолжают атаковать челябинцы. Выстрел Глинкина принял на себя Трямкин. Затем Кравцов искал пасом Рыбакова, но у него выбили шайбу. Бэйлена бросает верхом — мимо цели.

54 мин — Очередное большинство хозяев поля. Бросок Глиникина блокируют защитники «Автомобилиста». Затем бросает Рыбаков, шайба проходит в сантиметрах от штанги.

УДАЛЕНИЕ. За атаку игрока не владеющего шайбой на 2 минуты наказан Алексей Василевский, команда «Автомобилист».

54 мин — Вновь «чудит» Коварж, но у Полыгалова сходит шайба с крюка! Тем временем, игрок гостей нарушает правила, и это очередное большинство для «Трактора».

53 мин — Попытка прострела на пятак и ПОТЕРЯЛ ВОРОТА КОВАРЖ, но шайбу некому было направить в пустые ворота гостей.

52 мин — Глинкин отдавал из-за ворот на Кравцова, Виталий не смог уронить шайбу.

51 мин — Голышев бросает в ближний — Демченко в игре. Ответ «Трактора». Бросок Ильи Карпухин попадает в игрока гостей.

50 мин — ИСАЕВ ИЗ УБОЙНОЙ ПОЗИЦИИ БРОСАЕТ! Мимо летит шайба.

49 мин — Прострел Егора Дугина — шайба уходит за ворота. Затем два броска от Кокуева — Коварж в игре. Дугин и Бйэлен бросают, но все летит мимо.

«АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

48 мин — Кравцов бросает с ходу — мимо цели.

47 мин — В позиционном нападении челябинцы. Вновь бросок Томаса, после которого Игорь Полыгалов добивал в касание, но не попал по шайбе.

47 мин — «Трактор» в атаке. Бросок Кристиана Томаса в ближний и попытка добивания — Коварж в игре.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты удален Андрей Обидин, команда «Автомобилист».

46 мин — Челябинцы с шайбой. Перепасовка в зоне, смена составов, после которой «Трактор» разгоняет атаку, но на Семене Кокуеве фолит Андрей Обидин.

45 мин — Бросок Томаса из-под защитника, Коварж реагирует и останавливает встречу.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Вячеслав Литовченко, команда «Автомобилист».

45 мин — Атка гостей. Литовченко получает пас от Доуса из-за ворот и выводит гостей вперед впервые в этом матче.

44 мин — Доус опасно бросает со средней, Демченко отражает. После, настырно шел на ворота Литовченко, из-за чего вновь вспыхнула словесная перепалка между соперниками.

44 мин — Хлыстов набрасывал на ворота, но защитники гостей перехватили шайбу, отправив ее в зону челябинцев.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Дэн Сэкстон, команда «Автомобилист».

43 мин — Гости с шайбой. Они входя в зону. Доус отдает пас на Сэекстона, который вновь устанавливает равенство в счете.

ГОЛ! Шайбу забросил Александр Шаров, команда «Трактор».

42 мин — Атака «Трактора». Шаров вкатывается в зону. Бросает по воротам Коваржа и вновь выводит челябинцев вперед!

41 мин — Стартовое вбрасывание третьего периода за гостями.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА.

Статистика матча после двух периодов: Броски: 31−51; Броски в створ: 9−32; Голы: 2−2; Вбрасывания: 19−25; Блокированные броски: 11−11; Силовые приемы: 6−11; Время в атаке: 09:01—10:04; Штраф: 27−41.

Статистика второго периода: Броски: 6−31; Броски в створ: 2−18; Голы: 0−2; Вбрасывания: 8−17; Блокированные броски: 10−2; Силовые приемы: 6−7; Время в атаке: 02:31—07:13; Штраф: 27−2.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА.

40 мин — «Автомобилист» в атаке. Опасный момент у ворот Демченко — без гола.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ВТОРОГО ПЕРИОДА.

39 мин — «Автомобилист» выходил в атаку, но Анатолий Голышев закатился в оффсайд.

38 мин — Григорий Желдаков пасует на Пеньковского, но у последнего сходит шайба с крюка.

37 мин — В атаке «Трактор». Проход Пеньковского за ворота, но при попытке выхода к дальней штанге Артем теряет шайбу в борьбе с защитником.

«ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

36 мин — Доус с шайбой. Пас на Голышева, затем обратно, без броска.

35 мин — Продолжает атаковать «Автомобилист»,. На пятачке одиноко стоит игрок гостей, на него идет пас, а затем бросок в касание, но Демченко творит сейв!

35 мин — Мощный бросок Вишневского. На пятачке Демченко столпотворение игроков, но Василий видит шайбу и забирает к себе в ловушку.

34 мин — Продолжается атака гостей. Доус пасует на Вишневского, бросок — Демченко отбивает.

34 мин — Голышев отдает на Виталия Вишневского. Броск в ближний угол — Демченко в игре.

33 мин — «Автомобилист» пытался начать еще одну быструю атаку, но защита челябинцев не позволила этого сделать.

«ТРАКТОР» БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу забросил Вячеслав Литовченко, команда «Автомобилист».

32 мин — Вторая атака гостей. Броск с дальней — Демченко отбивает, но Вячеслав Литовченко с добивания сравнивает счет.

ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА. Шайбу звбросил Илья Крикунов, команда «Автомобилист».

32 мин — Бросок Алексея Василевского — Демченко в игре. Затем Анатолий Голышев прокатывается к воротам, с неудобной отдает пас на Крикунова, который пробивает ворота «Трактора».

31 мин — Пятиминутное большинство гостей началось, но пока что четверга оборонцев «Трактора» успешно нейтрализует атаку.

УДАЛЕНИЕ. За удар в колено большим и дисциплинарным штрафом до конца игры наказан Алексей Петров, команда «Трактор».

31 мин — Доус жестко играет против Петрова. С шайбой екатеринбуржцы, но игра остановлена поскольку капитаны столкнулись в очень неприятном столкновении. Доус катился через пятак, а Петров встретил его коленом.

30 мин — Казионов набрасывает на ворота «Трактора», Демченко отбивает ловушкой. Затем быстрый пас на Йонаса Энлунда, но не успевает к нему финский легионер — проброс.

КОМАНДЫ ИГРАЮТ В ПОЛНЫХ СОСТАВАХ.

29 мин — Голышев добивает после броска Доуса — шайба летит за ворота.

28 мин — «Автомобилист» атакует, но челябинцы перехватывают шайбу, после чего Рыбаков набрасывает на ворота гостей — Коварж в игре.

ОБОЮДНОЕ УДАЛЕНИЕ. За грубость на 2 минуты наказаны: Ник Бэйлен, «Трактор» и Алексей Василевский «Автомобилист».

27 мин — Голышев очень опасно бросает низом, Демченко в игре. После остановки игры у ворот «Трактора» вновь возникает стычка, и судьи решают удалить дебоширов.

26 мин — Бросок Доуса, под который ложится Исаев. Затем Никита Трямкин заряжает с фланга и вновь блокировка от челябинцев.

25 мин — Общение Казионова и Петрова продолжилось в игре. Игрок гостей пытался провести силовой, но капитан «Трактора» подсел на одно колено, повалив екатеринбуржца на лед. После этого, когда игроки катались на скамейку они успели обменяться парочкой «ласковых» слов.

24 мин — Первое звоне челябинцев проводит атаку, но шайба выходит из зоны. После этого бросает по воротам Никита Хлыстов, Коварж прижимает шайбу.

23 мин — Попытка атаки от гостей, но после наброса шайба выходит из зоны «Трактора».

22 мин — «Трактор» в атаке. Артем Пеьковский отдает пас на Александра Рыбакова. Бросок с ходу — Коварж в игре.

21 мин — Стартовое вбрасывание второго периода за игроками «Автомобилиста».

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА.

Статистика первого периода: Броски: 25−20; Броски в створ: 7−14; Голы: 2−0; Вбрасывания: 11−8; Блокированные броски: 1−9; Силовые приемы: 0−4; Время в атаке: 06:30—02:51; Штраф: 0−39.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

20 мин — Бросок Доуса, но Никита Хлыстов успевает подставить клюшку и нейтрализовать момент. Далее челябинцы перехватывают шайбу и выбрасывают ее из зоны.

ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

19 мин — Наброс Голышев на ворота, Демченко отбивает. Далее челябинцы идут в атаку, но попадают в оффсайд.

18 мин — Проводил «Автомобилист» опасные атаки, но не удалось гостям поразить Демченко.

17 мин — Голышев бросает верхом, Демченко забирает шайбу в ловушку.

16 мин — Найджел Доус пользуется ошибкой Никиты Хлыстова. Бросок — Демченко в игре.

«АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

15 мин — Кравцов отдает пас на Глинкина на дальнюю штангу, но защита гостей действует надежна, не давая Антону бросить.

14 мин — Бросок низом от Томаса. Шайба рикошетит в сторону ворот Коваржа, но чешский голкипер не допускает гола.

13 мин — Бросок Кравцова в ближний в касание! Первый шанс отличиться в этом большинстве, но Коварж надежен.

12 мин — Очередная попытка атаки, но не удается «Трактору» встать в зоне гостей.

11 мин — «Трактор» будет играть в пятиминутном большинстве. Пока что челябинцы только контролирует шайбу, без атаки.

А страсти накаляются! Денис Казионов, катясь на скамейку штрафников, ударил по клюшке Петрова, и между ними возникла словесная перепалка.

Тем временем, Кристиану Томасу отказывает помощь медперсонал челябинцев. У канадского форварда идет кровь из носа, вполне возможно, что Да Коста сломал Томасу нос.

УДАЛЕНИЕ. За удар в голову большим и дисциплинарным штрафом до конца игры наказан Стефан Да Коста, команда «Автомобилист».

11 мин — В средней зоне валит Кристана Томаса Стефан Да Коста. После это между игроками возникает потасовка.

10 мин — С шайбой челябинцы. Перторв начинает атаку, но в зоне атаки шайбу перехватывают гости. Затем бросок и попытка добивания от Александра Торченюка — Демченко отражает.

9 мин — Набросок Никиты Хлыстова — шайба летит выше.

8 мин — Игорь Полыгалова отдавал пас из-за угла площадки на Алексея Петрова, но капитан челябинцев не попадает в пустой угол.

7 мин — Трямкин набрасывает на ворота «Трактора», шайба летит мимо.

6 мин — Никита Трямкн набрасывает на ворота Демченко. Александр Кучерявенко подставляет клюшку, но вратарь челябинцев на месте.

6 мин — «Автомобилист» тут же идет вперед! Дэн Сэкстон бросает, Василий Демченко отражает, но не прижимает шайбу6 после чего очень настырно действует Литовченко, но голкипер «Трактора» не дремлет!

«АВТОМОБИЛИСТ» БЕРЕТ ТАЙМ-АУТ.

ГОЛ! Шайбу забросил Игорь Исаев, команда «Трактор».

6 мин — Бросок Игоря Исаева со средней дистанции, и вторая шайба влетает в ворота Якуба Коваржа!

5 мин — Гости с трудом отбились от отличной атаки «Трактора». Сейчас челябинцы продолжают наступление.

«АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ.

4 мин — И вновь Бергстрем, но на этот раз мимо ворот.

4 мин — Продолжают розыгрыш челябинцы. Отличный момент у Александра Бергстрема, но его бросок был заблокирован.

3 мин — 5 на 3 играют челябинцы. Убойнейший по силе бросок Томаса, шайба летит выше.

УДАЛЕНИЕ. За опасную игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты наказан Анатолий Голышев, команда «Автомобилист».

3 мин — Большинство «Трактора». Челябинцы, усилиями Ника Бэйлена, начинали атаку, но Анатолий Голышев болит на защитнике.

УДАЛЕНИЕ. За задержку соперника клюшкой на 2 минуты наказан Илья Крикунов, команда «Автомобилист».

2 мин — Опасно у ворот «Трактора»! Шайба прокатывается под Василием Демченко, но попадает в штангу. Затем, за задержку соперника клюшкой удаляется игрок гостей Илья Крикунов.

ГОЛ! Шайбу забросил Антон Глинкин, команда «Трактор».

2 мин — Атака «Трактора». Несколько бросков от Антона Глинкина, после передачи Виталия Кравцова, последний из которых оказывается в воротах!

1 мин — Кристиан Томас плотно играет с Кириллом Лямин. Защитник гостей падает на лед, лежит несколько секунд, после чего самостоятельно покидает площадку. Никаких штрафных санкций к канадскому форварду «Трактора» нет.

1 мин — Стартовое вбрасывание выигрывают хоккеисты «Трактора». Матч начался.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА.

НАЧАЛО МАТЧА.

Команды вышли на лед. Сейчас прозвучит гимн России.

Составы команд на сегодня:

Добрый вечер всем любителям хоккея. Сегодня, 4 марта, состоится четвертый матч в серии между «Трактором» и «Автомобилистом».

Напомним, что счет в серии 3:0 в пользу хоккеистов из Екатеринбурга. А это значит, что «Трактору» некуда отступать. Подопечные Алексея Тертышного сегодня либо продлят себе серию как минимум еще на один матч, либо отправятся в отпуск.

Каким будет итог сегодняшнего матча? Узнаем вместе. Начало игры — в 19:00 по местному времени.