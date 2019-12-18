Мастера из Златоуста изготовили медали для Недели Звезд Хоккея

Она пройдет ровно через месяц в Москве.

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18 января 2020 года в Москве пройдет традиционный Матч Звезд КХЛ. И организаторы этого знакового события в мире российского хоккея решили обратиться к прославленным мастерам из Златоуста, чтобы изготовить медали для участников турнира. Они объяснили, это тем, что златоустовские изготовители воплощают самые смелые идеи в металле и создают уникальные авторские работы.

Для участников Матча Звезд медали изготавливают в традиционном круге, имеющей очертания шайбы. Их основа состоит из латуни, а шлифование поверхностей и обработка краев выполняется вручную. Покрытие медалей происходит традиционными гальваническими методами. Отметим, что медаль за первое место покрыта золотом, за второе место — никелем, за третье — медью. Художники вручную наносят черную эмаль и краску с помощью тончайших кистей и игл.

Далее награды подвергаются термообработке, а для долговечности материала поверхности покрываются защитным лаком.

Также к медали крепится атласная лента, брендированная в фирменном стиле предстоящей Недели Звезд Хоккея.

Как рассказал технический директор Златоустовского оружейного завода Александр Коростелев, для них заказ от КХЛ — очень ценен.

«Такую работу мы выполняли впервые, было сложно, но, вместе с тем, и очень интересно. Отличный новый опыт, прежде всего это касается ручного нанесения черной эмали. На изготовление медалей ушло примерно два месяца. Думаю, у нас получилось выполнить все требования заказчика, касающиеся качества, и мы с нетерпением ждем января. Обязательно будем смотреть трансляции звездной недели, чтобы увидеть свою продукцию. Мастера испытывают большую гордость от того, что наши медали будут представлены на столь высоком уровне. До этого мы были не слишком погружены в хоккейную тематику, теперь же окунемся в нее с головой», — поделился Александр Коростелев.

Отметим, что медали, изготовленные в Златоусте, давно являются отличием многих соревнований, в том числе и международных. Совсем недавно комплекты златоустовских наград были вручены победителям и призерам I этапа Кубка мира по сноуборду, который прошел на территории курорта «Банное» (ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»).