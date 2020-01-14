«Трактор» в Челябинске смог одолеть магнитогорский «Металлург»

«Южноуральское дерби» завершилось с «любимым» счётом «чёрно-белых».

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Сегодня, 14 января, в Челябинске прошло традиционное «южноуральское дерби». На льду ледовой арены имени Валерия Константиновича Белоусова встречались команды «Трактор» и «Металлург».

Первый период был безрезультатным, но довольно зрелищным. Отлично показали себя вратари Станислав Галимов и Василий Кошечкин.

Но второй период был гораздо эффектнее, чем стартовая двадцатиминутка. Уже в десятый раз подряд «Трактор» открывает счёт в матче. И вторую игру подряд челябинцы забивают шайбу в меньшинстве. И вновь, как и во встрече с «ХК Сочи», это сделал Томаш Гика, на 21-ой минуте матча. Затем, на 27-ой минуте челябинцам ответил своей шайбой игрок «Металлурга» Максим Матушкин. А уже за пределами экватора матча, на 34-ой минуте, «чёрно-белые» усилиями Артёма Михеева вырвались вперёд. Второй, довольно мощный отрезок завершился со счётом 2:1.

Третий период обе команды показали себя с хорошей стороны. Хотя игроки «Металлурга» очень много ошибались, что приводило к потере шайбы. Было много отличных моментов, но вновь замечательно работали вратари команд. Менее, чем за минуту до конца основного времени, тренерский штаб магнитогорцев заменил вратаря на дополнительного полевого игрока. Но это не принесло нужных результатов. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу челябинского «Трактора».

Следующий матч челябинцев состоится в четверг, 16 января. Это будет очередная выездная серия, которая начнется игрой с нижнекамским «Нефтехимиком».