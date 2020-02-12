«Металлург» дал «Спартаку» путёвку в плей-офф

Магнитогорцы уступили москвичам со счётом 2:4.

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11 февраля в КХЛ после паузы на Евротур возобновились игры регулярного чемпионата. И на одной из встреч играли команды «Спартак» и «Металлург». И если москвичи плотно обосновались в зоне плей-офф, то «сталевары» находятся на грани — восьмое место Востока и всё ближе подбирающиеся соперники.

Можно отметить, что магнитогорцы весь матч держали преимущество над хозяевами льда. И именно они забросили первую шайбу в игре, хоть это и было на старте лишь второго периода. На 22-й минуте, после того, как у защитника «Спартака» сломалась клюшка, Богдан Потехин сумел перехватить шайбу и положить её в ворота Юлиуса Гудачека — 0:1. Ближе к середине периода москвичи заработали удаление, а Андрей Нестрашил смог реализовать большинство своей команды. И довольно быстро Робин Ганзл вернул своих партнёров в игру, забросив первую шайбу от «Спартака» на 33-й минуте. И после второго периода счёт был 1:2.

Затем, даже при преимуществе гостей по броскам, подопечные Олега Знарка сумели перевернуть ход встречи и забросить ещё три шайбы. На 49-й минуте это сделал Патрик Хёрсли, затем через 40 секунд гол оформил Каспарс Даугавиньш, когда «Металлург» был в меньшинстве, а затем, уже в пустые ворота, Робин Ганзл забросил свою вторую шайбу. Таким образом, «Спартак» одержал победу со счётом 4:2.

И этот выигрыш принёс москвичам путёвку в плей-офф. Они находятся на пятом месте Западной конференции, в их активе 70 очков за 56 игр.

«Удивительно то, что мы, перебросав соперника вдвое и играя лучше, находим возможность уступить сами себе», — отметил в послематчевой конференции главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев

Следующий матч магнитогорцев пройдёт уже завтра, 13 февраля, в Нижнекамске. Там они сразятся с «Нефтехимиком».