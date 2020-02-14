«Металлург» крупно уступил «Нефтехимику»

Это был принципиальный матч команд, соседствующих в турнирной таблице.

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13 февраля в Нижнекамске состоялся матч КХЛ между «Нефтехимиком» и «Металлургом». Этот матч считался принципиальным и «за 4 очка», ведь команды соседствуют в турнирной таблице — нижнекамцы находятся на 9-й строчке, а «сталевары» — на 8-й. И в случае победы хозяева льда подобрались бы к зоне плеф-офф на расстояние всего двух очков.

Первый период был «ознакомительным». Команды сыграли в равных условиях, обменялись удалениям и за двадцатиминутку нанесли лишь 11 бросков в створ. И эта осторожность шла практически до середины второго отрезка.

На 29-й минуте нападающий «Нефтехимика» Якоб Берглунд смог поймать защитников гостей на ошибке и забросить первую шайбу в ворота Василия Кошечкина. И уже через семь минут хозяева площадки вновь повели в счёте. На этот раз гол в ближний угол оформил Тимур Шарифьянов. На счёте 2:0 и закончился второй период, хотя, что удивительно, «Металлург» значительно перебросал своего соперника, но ни одного момента реализовать не смог.

В заключительном отрезке Марат Хайруллин лишь увеличил преимущество своей команды. Как и точный бросок Зака Митчелла, который поставил голевую точку в этом матче. После него Василий Кошечкин уступил место в воротах Василию Демченко. Он не пропустил, но и его команда под руководством Ильи Воробьёва не смогла забросить даже «гол престижа». В итоге игра завершилась со счётом 4:0.

«Это умудриться надо было, во втором периоде при соотношении бросков 4 на 15 уйти со счётом 0:2. Надо поднять народ из окопа и выбираться из этой сложной ситуации. Соперника с победой!»,— резюмировал матч главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв.

На данный момент отрыв «Нефтехимика» от «Металлурга» составляет всего 2 очка. Сейчас у них в активе 56 баллов, тогда как у магнитогорцев — 58.

Впереди у «сталеваров» осталось лишь 6 матчей. Следующий пройдёт уже завтра, 15 февраля, в Хельсинки, где они встретятся с местным «Йокеритом».