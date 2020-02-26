«Металлург» крупно уступил «Сибири»

В КХЛ определились все пары первого раунда плей-офф.

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25 февраля в КХЛ состоялось девять матчей, которые окончательно определяли составы и пары на первый раунд плей-офф. Одна из игр прошла в Новосибирске, где местная «Сибирь» принимала у себя магнитогорский «Металлург».

И обе команды к этому матчу уже точно попадали в кубковую восьмёрку, поэтому последние встречи регулярки — время для экспериментов, где можно давать шанс молодёжи из команд системы. Так, тренерский штаб «Металлурга» решил оставить вне заявки голкипера Василия Кошечкина, капитана Сергея Мозякина и защитника Виктора Антипина, экономя их силы перед битвой за 1/8 финала.

В первом периоде магнитогорцы были немного активнее своего соперника. Но первую шайбу в этой встрече всё же забросили хозяева льда, обрадовав свои трибуны. На 17-й минуте это сделал Александр Шаров.

Во втором периоде игроки «Сибири», а именно Олег Пиганович, вновь огорчили голкипера Василия Демченко, забросив на 23-й минуте ещё один гол. После этого тренерский штаб магнитогорцев решил заменить вратаря, поставив вместо Демченко молодого Глеба Носова. Он играл хорошо, отразил в этом отрезке 11 бросков, но лишь однажды пропустил — на 32-й минуте от Егора Миловзорова.

И лишь на старте третьего периода «Металлург» смог забросить одну шайбу — на 43-й минуте единственный гол магнитогорцев оформил Евгений Бирюков. Через несколько минут хозяева ответили на это ещё одной заброшенной шайбой, которая была записана в актив Юусо Пуустинена. И в итоге игра завершилась со счётом 4:1 в пользу «Сибири». К слову, победители сыграли очень дисциплинированно — за весь матч они не получили ни одной штрафной санкции.

«Пропустили мы два необязательных гола, потом пришлось открываться. Подняли ребят из ВХЛ, было много молодёжи. Они неплохо выглядели. Это отнесу к положительным моментам. У нас после перерыва за 17 дней 8 игр. Кошечкину и Мозякину нужно было отдохнуть. Дебют Носова получился довольно экстренным. Думали, что Демченко нормально сыграет, но Глеб вышел и для первого раза смотрелся неплохо», — поделился в послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв

Таким образом, в этот игровой день определились все пары на первый раунд розыгрыша Кубка Гагарина. И «Металлург» встретится с «Барысом» из Нур-Султана. Серия игр начнётся 1 и 3 марта в столице Казахстана. 5 и 7 марта, и если потребуется, 11 марта матчи пройдут в Магнитогорске. Ещё две возможные игры в Нур-Султане могут пройти 9 и 13 марта.

Отметим, что впереди у «сталеваров» ещё одна игра, которая, по сути, ничего не решает, а лишь завершает игры регулярного чемпионата сезона 2019/20. 27 февраля состоится «южноуральское дерби», ведь соперником станет челябинский «Трактор», а сам матч пройдёт в столице региона.