«Трактор» утвердил стратегию развития до 2025 года

Внеочередное заседание членов ЧГОО прошло в среду.

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В Челябинске состоялось внеочередное заседание членов ЧГОО «Трактор». На нём был утверждён новый состав совета директоров и стратегия развития клуба до 2025 года. Помимо этого на повестке заседания рассматривались вопросы утверждения новой редакции устава организации и положение о Совете директоров ЧГОО ХК «Трактор».



«По каждому из пунктов было принято положительное решение: одобрены основные регламентирующие документы, принята Стратегия „Трактор-2025“, а также утвержден новый состав Совета директоров. Стратегия „Трактор-2025“ станет основным вектором, который определит развитие системы клуба на будущие пять лет»,— сообщили в пресс-службе челябинской команды.

В новый состав совета директоров вошли вице-губернатор Виктор Мамин, зам главы региона Станислав Мошаров, министр спорта области Леонид Одер, вице-президенты «Трактора» Олег Усачев и Борис Видгоф, а также директор клуба Иван Савин и главный тренер Анвар Гатиятулин. Представители «Трактора» отметили, что в ближайшее время ее основные положения и направления будут представлены болельщикам команды.