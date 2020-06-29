Ник Бэйлен останется в «Тракторе» ещё на три сезона

Челябинцы продлили контракт с защитниками.

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«Трактор» согласовал условия нового контракта с защитником Ником Бэйленом. Соглашение между клубом и игроком заключено до сезона 2022 — 2023. Предыдущий контракт игрока истекал сразу после сезона 2020 — 2021, однако теперь американо-белорусский защитник останется в «Тракторе» ещё на 3 года.



Подписание контракта между клубом и игроком прокомментировал спортивный директор челябинцев. Роман Беляев. По его словам, Ник Бэйлен является одним из лучших атакующих защитников во всей КХЛ. Кроме того, правый хват хоккеиста делает его дефицитным игроком.

«В большинстве Ник Бэйлен является ключевым игроком, у него сильный и точный бросок, он хорошо читает игру, ведёт её с помощью паса и способен создавать остроту в зоне атаки. Ник — большой профессионал, его отношение к делу и рабочая этика на очень высоком уровне, он всегда хочет побеждать и быть лучшим во всём, его игровые и человеческие качества делают его очень важным игроком для „Трактора“»,— рассказал спортивный директор клуба Роман Беляев.

Отметим, что за «чёрно-белых» защитник выступает с 2017-го года. В форме «Трактора» Ник Бэйлен провел 174 матча и набрал 89 очков. В прошлом году, несмотря на травму, Бэйлен повторил собственный рекорд по количеству шайб в регулярном чемпионате КХЛ и стал участником Матча всех Звёзд.