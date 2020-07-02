Главный тренер «Челмета» определился с помощниками на сезон 2020/21

Алексей Тертышный объявил о своем выборе.

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Сегодня, 2 июля, главный тренер хоккейного клуба «Челмет» Алексей Тертышный определился с помощниками на сезон ВХЛ 2020/21.

Прибавилось два новичка. Теперь тренерский штаб фарм-клуба «Трактора» выглядит так:

Алексей Тертышный — главный тренер;

Сергей Тертышный — ассистент главного тренера;

Юрий Добрышкин — ассистент главного тренера;

Константин Штрахов — тренер вратарей;

Вячеслав Каравдин — тренер по развитию игроков;

Кирилл Гарифуллин — тренер по физической подготовке.

«Сейчас в нашем тренерском штабе появилось два новых ассистента. Вячеслав Каравдин — челябинец. Он станет заниматься техническим развитием игроков. Юрий Добрышкин будет готовить игру команды в большинстве, а также курировать нападающих. Начинаем все вместе работать, готовиться к новому сезону. Думаю, все у нас получится», — поделился Алексей Тертышный с пресс-службой системы «Трактора».

Тернеру по развитию игроков Вячеславу Каравдину 36 лет, он родился в Челябинске, закончил школу «Трактора». Успел поиграть за большое количество клубов России. Он является серебряным призером чемпионата России (1997 — с «Трактором-1984»), чемпионом России (1998, 2000 — с «Трактором-1984»), а также чемпионом ВХЛ и обладателем Кубка Братины (2010).

А ассистенту главного тренера Юрию Дробышкину 40 лет, он уроженец Пензы. Как игрок является победителем чемпионата мира U20 (1999), трехкратным серебряным призером чемпионата России (2000, 2002, 2003), бронзовым призером чемпионата России (2006), финалистом Кубка Гагарина (2010) и обладателем Кубка Шпенглера (2005).

Тренерскую карьеру провел в ОГИ Одинцово, «Кристалл» Электросталь, ХК МВД Балашиха, СКА-1946 Санкт-Петербург, юниорская сборная России и СКА-Варяги Санкт-Петербург.

Напомним, что «Челмет» с 1 июля начал свою предсезонную подготовку. Все тренировки проходят в Челябинске, на клубной базе на озере Смолино.