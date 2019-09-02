«Трактор» уступил в первом матче нового сезона

Игра прошла в Челябинске.

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Сегодня, 2 сентября, в Челябинске состоялся первый матч нового сезона КХЛ между командами «Трактор» и «Витязь». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу подмосковного «Витязя».

Первые два периода отметились заброшенными шайбами от обеих команд. Первую шайбу забросил форвард «Витязя» Данила Моисеев. Ответную шайбу от челябинцев забросил игрок обороны Илья Карпухин. Вторую шайбу от подмосковной команды забросил Александр Семин. И в эту же минуту ответную шайбу забросил форвард «черно-белых» Лукаш Седлак. Счет после второго периода был 2:2.

Третий период почти сразу начался с гола Александра Семина, который в это матче сделал дубль. Этому способствовало удаление Томаша Гики в самом начале периода. А через семь минут «Витязь» увеличил преимущество до четырех заброшенных шайб благодаря Святославу Гребенщикову.

«Трактор» отыгрывались как могли, задерживались в зоне соперника, не давали заходить на свою зону, но удача в этот вечер была на стороне подмосковной команды. Не помогла даже смена Василия Демченко на шестого полевого игрока на последней минуте матча. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу «Витязя».

«Это был непростой матч для нас, так как знали, насколько хорош соперник. Видели соперника в предсезонке – команда очень здорово смотрелась, и мы готовились к этому. Качество наших передач оставляет желать лучшего. Получается много брака в этом. В таких матчах — нужно забивать в ключевые моменты игры. Сегодня мы не смогли этого сделать, поэтому «Витязь» заслуженно победил», — рассказал Петерис Скудра в послематчевой пресс-конференции.

Также отмечено было, что это лишь первая игра и молодым игрокам будет даваться шанс показать себя в этом сезоне.

«Мы хотим доверять молодым, если они будут показывать ту игру, которую они могут показывать. Понятно, что ошибки будут, но это немного другие ошибки, которые делают молодые ребята и ребята опытные», — отметил Петерис Скудра, главный тренер «Трактора».

К слову, во время матча повреждение получил защитник челябинцев Ник Бэйлен. О сложности травмы говорить пока рано, но главный тренер челябинцев сказал, что на его восстановление уйдет некоторое время.

Следующий матч «Трактор» проведет 4 сентября, в Челябинске, в 19:00.