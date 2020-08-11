«Трактор» уступил «Северстали» во втором матче Кубка Республики Башкортостан

Разрыв составил три шайбы.

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Сегодня, 11 августа, в Уфе состоялся еще один матч Кубка Республики Башкортостан, в котором соперничали челябинский «Трактор» и череповецкая «Северсталь». На этот раз «черно-белые» немного поменяли состав игроков. Главным отличием было то, что ворота вместо Романа Вилла защищал Александр Судницын.

По поводу игры, самым результативным в ней был первый период — за эти 20 минут было заброшено четыре шайбы. Три от игроков череповецкой команды: Давида Думбадзе, Адама Лишки и Владислава Кары, на 8-ой, 12-ой и 14-ой минутах соответственно. И после третьей шайбы последовал, к сожалению, единственный ответ от «черно-белых». На той же 14-ой минуте матча от отскока шайбу смог забросить форвард «Трактора» Томаш Гика. Только вот «Северсталь» смогли еще раз отличиться в этом матче: на 40-ой минуте игры последнюю, четвертую шайбу в ворота «Трактора» забил Максим Казаков.

У «Трактора» в концовке матча был шанс отличиться — перед самой сиреной они дважды получили возможность играть в численном преимуществе. Только поменять ход игры, как это было с «Салаватом Юлаевым», они не смогли. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «Северстали» из Череповца.

К слову, победу в традиционных для предсезонных турниров послематчевых буллитах также одержали череповчане. Они реализовали 3 попытки из 5, когда как «Трактор», благодаря усилиям Алексея Бывальцева, лишь единожды попал в ворота, которые защищал Константин Шостак.

Следующая и заключительная игра «Трактора» на Кубке Республики Башкортостан состоится в четверг, 13 августа, в 13:00. Соперником станет нижнекамский «Нефтехимик».