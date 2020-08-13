Гол Лоуренса Пилута помог «Трактору» обыграть «Нефтехимик»

Челябинцы и нижнекамцы довели игру до овертайма.

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«Трактор» обыграл «Нефтехимик» в матче Кубка Республики Башкортостан. Встреча «чёрно-белых» с нижнекамцами завершилась в овертайме со счётом 4:3.



Челябинцы открыли счёт в самом начале встречи. Сольный проход Сергея Калинина закончился набросом на ворота и голос Вячеслава Основина. Удвоить преимущество «Трактор» мог через несколько минут, но Ярослав Косов не реализовал выход 1 на 1, а Сергей Телегин мощным броском от синей линии угодил прямо во вратаря Нижнекамцев Константина Барулина. После этого «чёрно-белые» провели 2 минуты в меньшинстве, но смогли выстоять вчетвером, а под конец отрезка получили численное преимущество, благодаря ошибке на пересменке со стороны «Нефтехимика». Во время большинства у челябинцев было несколько опасных моментов, реализовать которые помешал голкипер соперника. В концовке периода «Трактор» получил ещё одно численное преимущество, реализовать его челябинцам не удалось.

В начале второго периода «Трактор» имел возможность вывести счёт в 2:0, но выход 2 в 1 не реализовал Лукаш Седлак. После этого «чёрно-белые» нарушили численный состав, дав «Нефтехимику» поиграть в большинстве. Несмотря на несколько опасных моментов, подопечные Анвара Гатиятулина выстояли в меньшинстве. До концовки второго периода игра проходила в спокойном темпе, однако затем нижнекамцы сравняли счёт. Шайбу забросил Алексндр Кучерявенко. «Трактор» тут же ушёл в атаку 2 в 1, Ярослав Косов отдавал пас на Павла Лазарева, последний не смог переиграть Константина Барулина. За полторы минуты до конца второго периода соперник «чёрно-белых» вышел вперёд. Нижнекамцы выиграли борьбу в зоне «Трактора», а атаку точным броском завершил Михаил Бякин.

Третий период начался для подопечных Анвара Гатиятулина с острой атаки соперника, справится с которой удалось, благодаря голкиперу Роману Виллу. В дальнейшем «Нефтехимик» также удерживал контроль над шайбой. Однако на 5-й минуте отрезка «Трактор», усилиями Дмитрия Огурцова сравнял счёт. В середине третьего периода челябинцы вновь организовали выход 1 на 1 вновь не удалось переиграть Константина Барулина. В концовке периода челябинцы организовали позиционную атаку, которую точным броском по воротам замкнул Ярослав Косов.

Нервной для челябинских болельщиков получились последние минуты период. Сначала после повреждения площадку покинул Лукаш Седлак, затем Дмитрий Огурцов получил 2 минуты, которые нижнекамцы реализовывали с пустыми воротами в формате 6 на 4. В итоге Александр Кучерявенко оформил дубль за 1,5 минуты до конца основного времени игры. Матч перешёл в овертайм в формате 3 на 3. За 3:43 до его конца «Нефтехимик» получил удаление за задержку соперника клюшкой. В большинстве Якуб Берглунд совершил опасный бросок по воротам Константина Барулина, но голкипер нижнекамцев справился и оставил команду в игре. Уже в следующем эпизоде, «чёрно-белые» подловили «Нефтехимик» на контратаке. Точку в матче поставил Лоурен Пилут.

По итогам встречи «Трактор» заработал 3 очка. Отметим, что эта игра стала последней для челябинцев на Кубке Республики Башкортостан. В последней встрече турнира «Салават Юлаев» сыграет с «Северсталью».