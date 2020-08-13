Игроки и тренеры «Трактора» подытожили выступление на Кубке Республики Башкортостан

«Сейчас мы возвращаемся домой − там продолжим подготовку», — заявил Анвар Гатиятулин.

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Игроки и тренерский штаб «Трактора» подвели итоги выступлению на Кубке Республики Башкортостан. Главный тренер челябинской команды Анвар Гатиятулин отметил, что ему понравилось самоотдача игроков в матчах первенства.



«Технические и тактические ошибки присутствовали в каждой игре, но это нормально для этого периода подготовки. Сейчас мы возвращаемся домой − там продолжим подготовку к новому сезону»,— сказал Анвар Гатиятулин.

Своё мнение высказал и нападающий Сергей Калинин, который был капитаном «Трактора» на турнире. Игрок заявил, что «чёрно-белым» нужно прибавить в работе над многими аспектами игры.

«Я думаю, сейчас тренеры проведут работу и на тренировках будем исправлять наши недочёты. Много хорошего было и много брака. Будем работать. Время еще есть, не так много, но есть»,— заявил Сергей Калинин.

Отметим, что сегодня, 13 августа, «Трактор» завершил выступление на турнире в Уфе матчем против «Нефтехимика». Челябинцы победили со счётом 4:3 в овертайме. Решающий гол забил Лоуренс Пилут. Далее в плане предсезонной подготовки «чёрно-белых» — домашний Кубок губернатора Челябинской области.