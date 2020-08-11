Анвар Гатиятулин: «Череповчане заставили нас ошибиться, и две ошибки привели к пропущенным голам»

Наставник «Трактора» прокомментировал игру против «Северстали» и травму Понтуса Оберга.

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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своей команды от «Северстали». Сегодня, 11 августа, челябинская команда потерпела поражение от череповчан со счётом 1:4.



Наставник «чёрно-белых» отметил, что ожидал от соперника активной игры. По мнению Анвара Гатиятулина, именно преимущество «Северстали» в скорости сыграло свою роль в матче.

«Череповчане заставили нас ошибиться, и две ошибки привели к пропущенным голам. Это предсезонная подготовка, мы все понимаем, сейчас тяжело, но, тем не менее, по самоотдаче ни к кому нет претензий»,— цитирует Анвара Гатиятулина пресс-служба «Трактора».

Также Анвара Гатиятулин подчеркнул, что на игру челябинцев могла повлиять и короткая пауза между играми. Наставник отметил, что вовремя предсезонной подготовки для тренерского штаба важно увидеть ошибки команды. Прокомментировал главный тренер «чёрно-белых» и повреждение Понтуса Оберга.

«Доктора занимаются. Наверное, на этом турнире он уже вряд ли сыграет. Сейчас Понтус активно восстанавливается, думаю, нужно 3-5 дней. 12 августа к нам присоединятся ребята из „Челмета“ и, думаю, появятся в составе»,— сказал Анвар Гатиятулин.

Отметим, что после поражения от «Северстали» «Трактор» занимает третье место в Кубке Республики Башкортостан. В последний игровой день турнира, 13 августа, челябинцы сыграют с «Нефтехимиком» из Нижнекамска.