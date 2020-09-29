«Трактор» постарается взять реванш у ХК «Сочи»

Команды встрется уже во второй раз за сезон.

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Сегодня, 29 сентября, в Сочи состоится большой хоккейный вечер. На местной хоккейной арене состоится матч КХЛ между ХК «Сочи» и челябинским «Трактором». Отметим, что команды встретятся по ходу этого сезона уже во второй раз. В первой игре, которая состоялась в Челябинске 8 сентября, «черно-белые» уступили в овертайме со счетом 2:3.

Также на данный момент «Трактор» идет на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. За 10 матчей они заработали 10 очков. А вот «леопарды» довольно неудачно стартовали в сезоне. В Западной конференции они сейчас занимают 10 место — у них в активе 5 очков за 8 проведенных игр.

Что же покажет этот матч? Удивят ли сочинцы свою публику? Или «Трактор» возьмет матч-реванш? Давайте узнаем вместе! «Первый областной», к слову, проведет свою традиционную текстовую трансляцию. А 1obl.tv и телеканал ОТВ покажут игру в прямом эфире. Начало сегодня довольно позднее — в 21:30 по челябинскому времени.