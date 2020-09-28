Что общего у «Трактора» и «Манчестер Юнайтед»?

Ответ — в новом выпуске хоккейного шоу «Свободный лёд»

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В понедельник, 28 сентября в 20:00 на телеканале ОТВ состоится очередной выпуск хоккейного шоу «Свободный лёд», темой которого станет новый фирменный стиль «Трактора». Напомним, перед началом сезона клуб полностью поменял айдентику, включая форму и логотип команды.

«Мы проанализировали мнения публики, задав самые актуальные и волнующие вопросы представителям клуба и разработчикам нового стиля. Ребрендинг „Трактора“ не оставил равнодушным никого из болельщиков, есть мнения за и против. „О вкусах спорят“ — это тема нашего нового выпуска, посвящённого ребрендингу „чёрно-белых“. Досконально изучив новый стиль, мы провели множественные параллели, и даже уловили схожесть с футбольным клубом „Манчестер Юнайтед“», — рассказал автор программы Константин Устьянцев.

Гостями шоу стали генеральный директор «Трактора» Иван Савин, заместитель генерального директора по развитию Сергей Якушевский, арт-директор студии «Quberten» Андрей Горбунов, а также болельщики челябинского хоккейного клуба.