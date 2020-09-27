«Трактор» не смог прервать победную серию минского «Динамо»

Но без очков с этой игры челябинцы не ушли.

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На челябинской хоккейной арене сегодня, 27 сентября, состоялся матч между командами КХЛ «Трактор» и «Динамо» из Минска. Игра вышла очень мощной и яркой, полной опасных моментов, удалений и атак.В первом периоде, прямо со старта матча, челябинцы имели шанс поиграть в формате 5 на 3. Но реализовать они этот шанс не смогли. Затем, почти сразу же, уже в формате 5 на 3 играли минчане. Они также не смогли воспользоваться этим двойным удалением. Но счет открыл все-таки игрок «Динамо» Артем Демков. Это произошло на 11-ой минуте игры. Затем, на 16-ой минуте, минчане, благодаря стараниям Роба Клинкхаммера, удвоили счет.«Трактор» же смог нанести «ответку» лишь во втором периоде. На 33-ей минуте все единолично сделал Ярослав Косов. А в третьем периоде, на самом его старте, счет сравнял защитник «черно-белых» Ник Бэйлен, реализовав численное преимущество.И далее команды не смогли в основное время выяснить, кто же сильнее. Поэтому игра перешла в овертайм, который также не смог выявить победителя. И исход матча решали буллиты. Там все-таки сильнее оказались игроки «Динамо». Но реализован был всего один бросок. Его исполнил Артем Демков. Игра завершилась со счетом 2:3 Б в пользу минского «Динамо».Следующая игра челябинцев пройдет во вторник, 29 сентября. Она пройдет на выезде, в Сочи, где «Трактор» будет биться против одноименной с городом командой.Статистика матча: Броски: 56-44; Броски в створ: 28-22; Голы: 2-2 ; Вбрасывания: 37-28; Блокированные броски: 10-17; Силовые приемы: 11-11; Время в атаке: 17:28-12:00; Штраф: 10-24.