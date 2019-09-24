Матч между «Локомотивом» и «Трактором» начнется на полчаса позже

КХЛ изменила время начала игры.

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Континентальная хоккейная лига изменила время начала матча между «Локомотивом» и «Трактором», который пройдет в Ярославле 21 октября.

Изначально планировалось, что игра начнется в 19:00, но встречу перенесли на полчаса позже — 19:30 (21:30 по челябинскому времени). Такое решение Лига приняла в связи с организацией прямой телевизионной трансляции на телеканалах КХЛ в соответствии с действующим спортивным регламентом.

Отметим, что эти две команды встретятся в ближайшее воскресение, 29 сентября, в Челябинске. Начало матча в 17:00.