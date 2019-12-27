«Трактор» уступил московскому «Спартаку» в свой День рождения

Игра завершилась в основное время.

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Сегодня, 27 декабря, Челябинске прошел матч между «Трактором» и московским «Спартаком». Впервые на матче КХЛ был выполнен каскадерский трюк талисмана — Белый Медведь спустился из-под купола арены. А символическое вбрасывание перед игрой произвел ветеран «Трактора» — Олег Михайлович Сорокин.

Первый период начался с атаки хозяев льда. Сразу же была заброшена первая шайба от капитана «Трактора» Дмитрия Калинина. Но немного времени понадобилось «Спартаку», чтобы забросить ответный гол. На 11-ой минуте в составе москвичей отличился Патрик Херсли.

Второй период был гораздо острее на атаки и зрелищные моменты. В составе «Трактора» было очень много удалений. На 35-ой минуте игры Вячеслав Основин смог забросить вторую шайбу. Второй она оказалась как для «Трактора», так и для самого форварда, совсем недавно вернувшегося в челябинский клуб. Но ответ от «Спартака» не заставил себя долго ждать. Буквально через полминуты москвичи усилиями Дениса Кокарева вновь сравняли счет. А еще через минуту им удалось забросить третью шайбу в данном поединке. Ее в ворота Ивана Федотова оформил Мартиньш Карсумс. А в самом конце периода, до конца матча был удален один из лидеров «Трактора» Лукаш Седлак за удар коленом. Таким образом, второй отрезок матча завершился со счетом 2:3 в пользу «Спартака»

Третий период начался с большого несгораемого большинства московской команды. И в самом конце численного преимущества они смогли им воспользоваться. На 44-ой минуте четвертую шайбу в ворота «Трактора» забросил Яков Рылов. А за три минуты до конца матча, когда москвичи были в меньшинстве, челябинцы заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но в игре 6 на 4 им не удалось забить шайбу, чтобы сократить счет. А затем удалился и игрок «черно-белых» Никита Комаров, чем также воспользовались игроки «Спартака». Здесь отличился Робин Ганзл. И игра закончилась со счетом 2:5 в пользу команды Олега Знарка.

Следующая, заключительная игра для челябинцев в 2019 году пройдет 30 декабря. «Трактор» на своем льду примет омский «Авангард».