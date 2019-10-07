Текстовая трансляция противостояния между «Автомобилистом» и «Трактором»

Кто же будет являться «хозяином Урала» после этого матча?

3:0

МАТЧ ЗАВЕРШЕН

КОНЕЦ ИГРЫ



Статистика матча: Броски: 58-58; Броски в створ: 32-25; Голы: 3-0; Вбрасывания: 26-27; Блокированные броски: 21-15; Силовые приемы: 18-9; Время в атаке: 10:17-11:59; Штраф: 8-4.

Статистика 3-го периода: Броски: 18-13; Броски в створ: 11-4; Голы: 3-0; Вбрасывания: 7-10; Блокированные броски: 6-5; Силовые приемы: 5-5; Время в атаке: 03:41-02:08; Штраф: 0-2.

КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

60 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Автомобилист» №60 Артем Гареев.

59 мин — Меняет «Трактор» вратаря на шестого полевого игрока.

58 мин — Выдавливает «Авто».из своей зоны игроков «Трактора».

57 мин — Все чаще стараются атаковать игроки «Трактора», чтобы изменить ход матча. Пока тщетно.

56 мин — Очень активная игра в зоне челябинского «Трактора». Ловко действуют игроки «Авто».

55 мин — Стараются идти вперед игроки «Трактора». Но тяжко.

54 мин — Опасно выкатывался на ворота Демченко Никита Трямкин. Продавил защиту «Трактора» и почти забросил третю шайбу.

53 мин — «Автомобилист» побежал в контор-атаку, бросали по челябинским воротам и не останавливали атаку после неудачи.

53 мин — Бросок верхом не удался у Антона Глинкина.

52 мин — Дацюк и Голышев разыграли шайбу и пытались бросать на дальнюю штангу — клюшкой отбил ее Василий Демченко.

51 мин — Врываются в чужую зону игроки «Трактора» и принимают на себя удары.

50 мин — Хороший момент был у Александра Шарова, но бросился под шайбу нападающий «Авто».

49 мин — Пока на льду идут «качели». Не задерживаются в чужих зонах игроки обеих команд.

48 мин — Карлин объехал двоих, сделал кистевой бросок — шайбу ловит Коварж.

47 мин — Почувствовал уверенность «Автомобилист». Не отстают они от Василия Демченко.

46 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Автомобилист» №9 Найджел Доус

45 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Автомобилист» №11 Дэн Секстон (№33 Денис Бодров, №93 Алексей Василевский)

45 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

45 мин — Практически без бросков это большинство подопечных Мартемьянова.

44 мин — Не хватает точности для броска игрокам из Екатеринбурга.

44 мин — Закрепились игроки «Авто» в зоне «Трактора».

43 мин — Демченко нарушает правила. Отбывать его штраф будет Кристиан Томас.

43 мин — Передача игрока «Автомобилиста» из-за ворот Демченко на партнера не удалась — вышла шайба из зоны челябинцев.

42 мин — Не позволил Алексей Кручинин завладеть шайбой Дэну Секстону.

41 мин — Неплохо начали этот отрезок челябинцы. В этот раз бросал Виртанен. Также заблокирован бросок.

41 мин — С точки вбрасывания бросал Кристиан Томас, но был заблокирован этот бросок.

НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА

Статистика по итогам двух периодов: Броски: 40-45; Броски в створ: 21-21; Голы: 0-0; Вбрасывания: 19-17; Блокированные броски: 15-10; Силовые приемы: 13-4; Время в атаке: 06:36-09:51; Штраф: 8-2.

Статистика 2-го периода: Броски: 20-34; Броски в створ: 15-17; Голы: 0-0; Вбрасывания: 10-8; Блокированные броски: 11-3; Силовые приемы: 4-2; Время в атаке: 03:10-07:13; Штраф: 6-2.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Кейлоф бросал из средней зоны по воротам «Автомобилиста». С ним легко справился Якуб Коварж.

39 мин — Бородкин получил передачу от Тридчикова, убойно бросал шайбу защитник, но все видел Коварж.

39 мин — Бросок Терещенко на партнера в чужой зоне не удался — перехватили шайбу игроки «Авто».

38 мин — Выиграли вбрасывание челябинские игроки.и сходу старались бросить по воротам «Авто». Неудачно.

37 мин — Хорош Демченко! Создавали момент екатеринбуржцы, пытались переиграть челябинского вратаря. Вышел Василий победителем из этого неприятного эпизода.

36 мин — «АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

36 мин — Бросок Виртанена был заблокирован защитниками «Авто».

36 мин — Здорово играют игроки «Автомобилиста» в меньшинстве. Не удается бросать по чужим воротам игрокам «Трактора».

35 мин — Карпухин делал пас на Терещенко, но не получился бросок у челябинского защитника.

34 мин — Павел Дацюк смог выбросить шайбу из своей зоны. Игра 5 на 3 у челябинцев не получилась.

34 мин — УДАЛЕНИЕ. «Автомобилист» №88 Никита Трямкин, выброс шайбы, 2 мин.

34 мин — «Трактор» закрепились в чужой зоне, но пока не удается бросить по воротам Якуба Коваржа.

33 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

33 мин — Попытка Секстона нанесения броска была заблокирована Виталием Меньшиковым.

33 мин — Очень сильно ошибся Василий Демченко — выбросил шайбу прямо на крюк игроку «Авто». Но тут же исправил свою ошибку челябинский голкипер.

33 мин — УДАЛЕНИЕ. «Автомобилист» №9 Найджел Доус, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.

32 мин — Хитрый пас от Дацюка — видит Демченко.

32 мин — Закрепились в зоне «Трактора» екатеринбуржцы.

31 мин — Набрасывал Виталий Меньшиков. Не удался у защитника бросок.

31 мин — «АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

30 мин — Выбросили шайбу из собственной зоны екатеринбуржцы.

30 мин — Штангу потревожил Илья Карпухин.

29 мин — Закрепились челябинцы в чужой зоне. Угрожал воротам Коваржа Кристиан Томас — шайба попала ровно в голкипера.

29 мин — УДАЛЕНИЕ. «Автомобилист» №42 Александр Кучерявенко, выброс шайбы, 2 мин.

28 мин — Не получается и ответная контр-атака у игроков «Автомобилиста».

28 мин — Хорошую передачу делал Карпухин на Томаса —не попал в створ челябинский игрок.

27 мин — Плотная борьба у борта за воротами «Автомобилиста».

26 мин — Не попал по шайбе челябинский игрок. Нужно убирать эти моменты, а то их слишком много.

26 мин — Два момента подряд у игроков «Трактора». Везде спас свои ворота Якуб Коварж.

26 мин — Дацюк получил передачу, а Кейлоф не дал нанести «Волшебнику» бросок по воротам «Трактора».

25 мин — Глинкин бросал в дальний угол — шайба попала в Коваржа.

24 мин — Перехватили шайбу игроки «Автомобилиста». Но игра из их зоны не выходит.

23 мин — Эндрю Кейлоф ворвался в чужую зону. Долго ждал партнеров по команде, чтобы нанести бросок.

23 мин — Дэн Секстон здорово прокатывался и мог положить шайбу в пустой угол, но смог прикрыть его клюшкой Василий Демченко.

22 мин — Пытался сыграть на добивании Найджел Доус, но плотно закрыл шайбу ловушкой Демченко.

22 мин — Павел Дацюк бросал на дальнюю штангу — не удается забросить шайбу.

21 мин — «АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

21 мин — Челябинцы начинают атаку и удается им зайти в зону соперника.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 20-11; Броски в створ: 6-4; Голы: 0-0; Вбрасывания: 9-9; Блокированные броски: 4-7; Силовые приемы: 9-2; Время в атаке: 03:26-02:38; Штраф: 2-0.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — С большим трудом начали атаку челябинцы.

19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Автомобилист» №88 Никита Трямкин, подножка, 2 мин.

19 мин — На хорошей скорости вкатываются в чужую хону челябинцы. И заработали на себе удаление.

19 мин — Ответный момент от игроков «Авто». на месте Демченко.

19 мин — Бросал от синей линии по воротам Коваржа Руслан Карлин. Быстро отбросил ее голкипер «Автомобилиста».

18 мин — Не получилось у «Автомобилиста» начать атаку из своей зоны.

17 мин — Очередной опасный момент у ворот Демченко. Ложится под полет шайбы челябинский защитник.

16 мин — Томаш Гика вскинул победно руки вверх, но шайба попала лишь в штангу, а не в створ ворот Коваржа.

16 мин — Выкатывался Лукаш Седлак на ворота «Автомобилиста». И предъявляет претензии судьям за то, что игрок екатеринбуржцев его задерживал.

15 мин — Слишком опасный момент был у ворот Демченко. Не смог задержать шайбу ловушкой и мог забить игрок «Авто». Но выручила челябинская защита.

14 мин — Момент был у Кристиана Томаса. Но не удался бросок с убойной позиции у форварда челябинцев.

14 мин — Пытаются быстро выйти из своей зоны игроки «Трактора».

13 мин — Только зашли челябинцы в чужую зону, как потеряли владение шайбой.

13 мин — Надежен Василий Демченко. Спас свои ворота от броска Степана Хрипунова.

13 мин — Набрасывал по воротам Юрий Сергиенко — был заблокирован этот бросок.

12 мин — Пока работы у обеих голкиперов в этом отрезке матча не наблюдается. Плотная оборона у обеих команд.

11 мин — Не дал возможности Ессе Виртанен бросить по своим воротам Артему Гарееву.

10 мин — Плотную борьбу у борта навязывает Сергей Терещенко, не давая бросить по своим воротам.

9 мин — Шайбой владеют преимущественно игроки «Авто».



Отметим, что большое количество челябинских болельщиков приехало на матч. Так держать!

8 мин — Идут в атаку челябинцы. Пока передачи на партнеров плохо удаются.

8 мин — Ярослав Косов неудачно заходит в зону соперника и теряет равновесие.

7 мин — Отлично сработала связка челябинцев. Создавали голевой момент екатеринбуржцы у ворот Демченко, но быстро перехватили шайбу игроки «Трактора».

6 мин — Передача Марселя Шолохова у ворот Коваржа не удался. Перехвачена шайба.

6 мин — Пока игроки обеих команд не могут надолго задержаться в зонах соперника.

5 мин — Руслан Карлин нанес первый акцентированный бросок по воротам Якуба Коваржа.

5 мин — С точки вбрасываниями опасным был бросок от защитника «Автомобилиста».

4 мин — Инициатива матча практически полностью за хозяевами льда.

3 мин — Никита Трямкин из средней зоны угрожал владениям Демченко.

3 мин — Игра проходит в зоне челябинцев. Хорошо работает оборона «черно-белых».

2 мин — Очередной момент у ворот «Трактора». Видит это Демченко.

1 мин — Первый опасный момент у ворот Демченко — бросал Александр Литовченко. Надежен Василий.

1 мин — Игра переместилась в среднюю зону.

1 мин — Стартовое вбрасывание за «Автомобилистом». Но «Трактор» сразу пошел в атаку.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА



НАЧАЛО МАТЧА

Команды готовятся выйти на лед. В самое ближайшее время прозвучит гимн Российской Федерации и старт матчу будет дан!

А вот и стартовые составы играющих команд:

Добрый вечер уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад вас приветствовать на заключительной игре «Трактора» в этой выездной серии. И сегодня, 7 октября, играем в Екатеринбурге, где соперником становится местный «Автомобилист».

Напомним, что как и в прошлом сезоне, команда Андрея Мартемьянова отлично стартанула — 8 матчей и 8 побед, которые принесли им безоговорочное первое место в турнирной таблице Востока. Но потом последовала череда неудач и на данный момент «Автомобилист» находится на третьей строчке.

«Трактор» же с самого начала чемпионата идет неровно — этому способствовали и травмы основных игроков, и сложный календарь. Но, кажется, данные проблемы позади и «черно-белые» начинают показывать именно тот хоккей, который хотят видеть челябинские болельщики.

Давайте узнаем вместе, чем же закончится это противостояние, а также, кто же все-таки является «хозяином Урала»?

Начало игры в 19:00.