3:0
МАТЧ ЗАВЕРШЕН
КОНЕЦ ИГРЫ
Статистика матча: Броски: 58-58; Броски в створ: 32-25; Голы: 3-0; Вбрасывания: 26-27; Блокированные броски: 21-15; Силовые приемы: 18-9; Время в атаке: 10:17-11:59; Штраф: 8-4.
Статистика 3-го периода: Броски: 18-13; Броски в створ: 11-4; Голы: 3-0; Вбрасывания: 7-10; Блокированные броски: 6-5; Силовые приемы: 5-5; Время в атаке: 03:41-02:08; Штраф: 0-2.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
60 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Автомобилист» №60 Артем Гареев.
59 мин — Меняет «Трактор» вратаря на шестого полевого игрока.
58 мин — Выдавливает «Авто».из своей зоны игроков «Трактора».
57 мин — Все чаще стараются атаковать игроки «Трактора», чтобы изменить ход матча. Пока тщетно.
56 мин — Очень активная игра в зоне челябинского «Трактора». Ловко действуют игроки «Авто».
55 мин — Стараются идти вперед игроки «Трактора». Но тяжко.
54 мин — Опасно выкатывался на ворота Демченко Никита Трямкин. Продавил защиту «Трактора» и почти забросил третю шайбу.
53 мин — «Автомобилист» побежал в контор-атаку, бросали по челябинским воротам и не останавливали атаку после неудачи.
53 мин — Бросок верхом не удался у Антона Глинкина.
52 мин — Дацюк и Голышев разыграли шайбу и пытались бросать на дальнюю штангу — клюшкой отбил ее Василий Демченко.
51 мин — Врываются в чужую зону игроки «Трактора» и принимают на себя удары.
50 мин — Хороший момент был у Александра Шарова, но бросился под шайбу нападающий «Авто».
49 мин — Пока на льду идут «качели». Не задерживаются в чужих зонах игроки обеих команд.
48 мин — Карлин объехал двоих, сделал кистевой бросок — шайбу ловит Коварж.
47 мин — Почувствовал уверенность «Автомобилист». Не отстают они от Василия Демченко.
46 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Автомобилист» №9 Найджел Доус
45 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Автомобилист» №11 Дэн Секстон (№33 Денис Бодров, №93 Алексей Василевский)
45 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
45 мин — Практически без бросков это большинство подопечных Мартемьянова.
44 мин — Не хватает точности для броска игрокам из Екатеринбурга.
44 мин — Закрепились игроки «Авто» в зоне «Трактора».43 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №94 Василий Демченко, задержка времени игры, 2 мин.
43 мин — Демченко нарушает правила. Отбывать его штраф будет Кристиан Томас.
43 мин — Передача игрока «Автомобилиста» из-за ворот Демченко на партнера не удалась — вышла шайба из зоны челябинцев.
42 мин — Не позволил Алексей Кручинин завладеть шайбой Дэну Секстону.
41 мин — Неплохо начали этот отрезок челябинцы. В этот раз бросал Виртанен. Также заблокирован бросок.
41 мин — С точки вбрасывания бросал Кристиан Томас, но был заблокирован этот бросок.
НАЧАЛО ТРЕТЬЕГО ПЕРИОДА
Статистика по итогам двух периодов: Броски: 40-45; Броски в створ: 21-21; Голы: 0-0; Вбрасывания: 19-17; Блокированные броски: 15-10; Силовые приемы: 13-4; Время в атаке: 06:36-09:51; Штраф: 8-2.
Статистика 2-го периода: Броски: 20-34; Броски в створ: 15-17; Голы: 0-0; Вбрасывания: 10-8; Блокированные броски: 11-3; Силовые приемы: 4-2; Время в атаке: 03:10-07:13; Штраф: 6-2.
КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА
40 мин — Кейлоф бросал из средней зоны по воротам «Автомобилиста». С ним легко справился Якуб Коварж.
39 мин — Бородкин получил передачу от Тридчикова, убойно бросал шайбу защитник, но все видел Коварж.
39 мин — Бросок Терещенко на партнера в чужой зоне не удался — перехватили шайбу игроки «Авто».
38 мин — Выиграли вбрасывание челябинские игроки.и сходу старались бросить по воротам «Авто». Неудачно.
37 мин — Хорош Демченко! Создавали момент екатеринбуржцы, пытались переиграть челябинского вратаря. Вышел Василий победителем из этого неприятного эпизода.
36 мин — «АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
36 мин — Бросок Виртанена был заблокирован защитниками «Авто».
36 мин — Здорово играют игроки «Автомобилиста» в меньшинстве. Не удается бросать по чужим воротам игрокам «Трактора».
35 мин — Карпухин делал пас на Терещенко, но не получился бросок у челябинского защитника.
34 мин — Павел Дацюк смог выбросить шайбу из своей зоны. Игра 5 на 3 у челябинцев не получилась.
34 мин — УДАЛЕНИЕ. «Автомобилист» №88 Никита Трямкин, выброс шайбы, 2 мин.
34 мин — «Трактор» закрепились в чужой зоне, но пока не удается бросить по воротам Якуба Коваржа.
33 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
33 мин — Попытка Секстона нанесения броска была заблокирована Виталием Меньшиковым.
33 мин — Очень сильно ошибся Василий Демченко — выбросил шайбу прямо на крюк игроку «Авто». Но тут же исправил свою ошибку челябинский голкипер.
33 мин — УДАЛЕНИЕ. «Автомобилист» №9 Найджел Доус, опасная игра высоко поднятой клюшкой, 2 мин.
32 мин — Хитрый пас от Дацюка — видит Демченко.
32 мин — Закрепились в зоне «Трактора» екатеринбуржцы.31 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №38 Томаш Гика, подножка, 2 мин.
31 мин — Набрасывал Виталий Меньшиков. Не удался у защитника бросок.
31 мин — «АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
30 мин — Выбросили шайбу из собственной зоны екатеринбуржцы.
30 мин — Штангу потревожил Илья Карпухин.
29 мин — Закрепились челябинцы в чужой зоне. Угрожал воротам Коваржа Кристиан Томас — шайба попала ровно в голкипера.
29 мин — УДАЛЕНИЕ. «Автомобилист» №42 Александр Кучерявенко, выброс шайбы, 2 мин.
28 мин — Не получается и ответная контр-атака у игроков «Автомобилиста».
28 мин — Хорошую передачу делал Карпухин на Томаса —не попал в створ челябинский игрок.
27 мин — Плотная борьба у борта за воротами «Автомобилиста».
26 мин — Не попал по шайбе челябинский игрок. Нужно убирать эти моменты, а то их слишком много.
26 мин — Два момента подряд у игроков «Трактора». Везде спас свои ворота Якуб Коварж.
26 мин — Дацюк получил передачу, а Кейлоф не дал нанести «Волшебнику» бросок по воротам «Трактора».
25 мин — Глинкин бросал в дальний угол — шайба попала в Коваржа.
24 мин — Перехватили шайбу игроки «Автомобилиста». Но игра из их зоны не выходит.
23 мин — Эндрю Кейлоф ворвался в чужую зону. Долго ждал партнеров по команде, чтобы нанести бросок.
23 мин — Дэн Секстон здорово прокатывался и мог положить шайбу в пустой угол, но смог прикрыть его клюшкой Василий Демченко.
22 мин — Пытался сыграть на добивании Найджел Доус, но плотно закрыл шайбу ловушкой Демченко.
22 мин — Павел Дацюк бросал на дальнюю штангу — не удается забросить шайбу.
21 мин — «АВТОМОБИЛИСТ» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ
21 мин — Челябинцы начинают атаку и удается им зайти в зону соперника.
НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА
Статистика 1-го периода: Броски: 20-11; Броски в створ: 6-4; Голы: 0-0; Вбрасывания: 9-9; Блокированные броски: 4-7; Силовые приемы: 9-2; Время в атаке: 03:26-02:38; Штраф: 2-0.
КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА20 мин — С большим трудом начали атаку челябинцы.
19 мин — УДАЛЕНИЕ. «Автомобилист» №88 Никита Трямкин, подножка, 2 мин.
19 мин — На хорошей скорости вкатываются в чужую хону челябинцы. И заработали на себе удаление.
19 мин — Ответный момент от игроков «Авто». на месте Демченко.
19 мин — Бросал от синей линии по воротам Коваржа Руслан Карлин. Быстро отбросил ее голкипер «Автомобилиста».
18 мин — Не получилось у «Автомобилиста» начать атаку из своей зоны.
17 мин — Очередной опасный момент у ворот Демченко. Ложится под полет шайбы челябинский защитник.
16 мин — Томаш Гика вскинул победно руки вверх, но шайба попала лишь в штангу, а не в створ ворот Коваржа.
16 мин — Выкатывался Лукаш Седлак на ворота «Автомобилиста». И предъявляет претензии судьям за то, что игрок екатеринбуржцев его задерживал.
15 мин — Слишком опасный момент был у ворот Демченко. Не смог задержать шайбу ловушкой и мог забить игрок «Авто». Но выручила челябинская защита.
14 мин — Момент был у Кристиана Томаса. Но не удался бросок с убойной позиции у форварда челябинцев.
14 мин — Пытаются быстро выйти из своей зоны игроки «Трактора».
13 мин — Только зашли челябинцы в чужую зону, как потеряли владение шайбой.
13 мин — Надежен Василий Демченко. Спас свои ворота от броска Степана Хрипунова.
13 мин — Набрасывал по воротам Юрий Сергиенко — был заблокирован этот бросок.
12 мин — Пока работы у обеих голкиперов в этом отрезке матча не наблюдается. Плотная оборона у обеих команд.
11 мин — Не дал возможности Ессе Виртанен бросить по своим воротам Артему Гарееву.
10 мин — Плотную борьбу у борта навязывает Сергей Терещенко, не давая бросить по своим воротам.
9 мин — Шайбой владеют преимущественно игроки «Авто».
Отметим, что большое количество челябинских болельщиков приехало на матч. Так держать!
8 мин — Идут в атаку челябинцы. Пока передачи на партнеров плохо удаются.
8 мин — Ярослав Косов неудачно заходит в зону соперника и теряет равновесие.
7 мин — Отлично сработала связка челябинцев. Создавали голевой момент екатеринбуржцы у ворот Демченко, но быстро перехватили шайбу игроки «Трактора».
6 мин — Передача Марселя Шолохова у ворот Коваржа не удался. Перехвачена шайба.
6 мин — Пока игроки обеих команд не могут надолго задержаться в зонах соперника.
5 мин — Руслан Карлин нанес первый акцентированный бросок по воротам Якуба Коваржа.
5 мин — С точки вбрасываниями опасным был бросок от защитника «Автомобилиста».
4 мин — Инициатива матча практически полностью за хозяевами льда.
3 мин — Никита Трямкин из средней зоны угрожал владениям Демченко.
3 мин — Игра проходит в зоне челябинцев. Хорошо работает оборона «черно-белых».
2 мин — Очередной момент у ворот «Трактора». Видит это Демченко.
1 мин — Первый опасный момент у ворот Демченко — бросал Александр Литовченко. Надежен Василий.
1 мин — Игра переместилась в среднюю зону.
1 мин — Стартовое вбрасывание за «Автомобилистом». Но «Трактор» сразу пошел в атаку.
НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА
НАЧАЛО МАТЧА
Команды готовятся выйти на лед. В самое ближайшее время прозвучит гимн Российской Федерации и старт матчу будет дан!
А вот и стартовые составы играющих команд:
Добрый вечер уважаемые любители хоккея! «Первый областной» рад вас приветствовать на заключительной игре «Трактора» в этой выездной серии. И сегодня, 7 октября, играем в Екатеринбурге, где соперником становится местный «Автомобилист».
Напомним, что как и в прошлом сезоне, команда Андрея Мартемьянова отлично стартанула — 8 матчей и 8 побед, которые принесли им безоговорочное первое место в турнирной таблице Востока. Но потом последовала череда неудач и на данный момент «Автомобилист» находится на третьей строчке.
«Трактор» же с самого начала чемпионата идет неровно — этому способствовали и травмы основных игроков, и сложный календарь. Но, кажется, данные проблемы позади и «черно-белые» начинают показывать именно тот хоккей, который хотят видеть челябинские болельщики.
Давайте узнаем вместе, чем же закончится это противостояние, а также, кто же все-таки является «хозяином Урала»?
Начало игры в 19:00.