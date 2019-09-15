«Трактор» уступил «Куньлунь Ред Стар»

Второй матч в Шэнчжене завершился победой китайской команды.

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Сегодня, 15 сентября, состоялся второй матч между челябинским «Трактором» и пекинским «Куньлунь Ред Стар». Прошлую игру, которая состоялась днем ранее — 14 сентября, челябинцы выиграли со счетом 1:2.

В первом периоде сегодняшнего матча было несколько удалений у «Куньлуня», но реализация большинства у «Трактора» пока страдает. Было очень много хороших и опасных моментов, но вовремя выручал китайскую команду голкипер Шимон Грубец. Голов зрители в этом отрезке не увидели, поэтому команды ушли на первый перерыв со счетом 0:0.

А в начале второго периода «Трактор» вновь получил большинство. Но на этот раз была отличная разыгранная комбинация, которая привела к голу на 22-ой минуте матча. Счет матча открыл Сергей Коньков, для которого этот гол стал первым за «Трактор». А через несколько минут, «Куньлунь», который имел численное преимущество, атаковал ворота Иван Федотова и пытался забросить шайбу. Но до того, как шайба пересекла линию ворот, они были сдвинуты. И видео-просмотр, который запросили судьи, это доказал. По ходу периода были опасные моменты, но результата это не дало. Второй отрезок закончился со счетом 0:1 в пользу «Трактора».

В третьем периоде инициативу перехватил китайский клуб. На 42-ой минуте матча счет своей команды открыл Тайлер Вон. А через три минуты вторую шайбу забросил Брэндон Дефацио. Пришлось отыгрываться челябинцам, которые вели в этом матче, хоть и с минимальным преимуществом. В концовке матча было слишком много опасных моментов и с той, и с другой стороны. А за две минуты до конца основного времени тренерский штаб «Трактора» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Но это не дало результат и «черно-белые» уступили «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:1.

Следующий матч «Трактор» проведет 18 сентября в Новосибирске, играя с «Сибирью». Начало игры в 17:30 по челябинскому времени. Наш сайт будет вести текстовый онлайн встречи, а саму трансляцию можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ.