«Трактор» сыграет с «Сибирью»

На этот раз «черно-белые» находятся в Новосибирске.

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Сегодня, 18 сентября, продолжится самая долгая выездная серия сезона-2019/20 для хоккейного клуба «Трактор». На этот раз они сыграют в Новосибирске, где их соперником станет «Сибирь».

По ходу регулярного чемпионата КХЛ эти два клуба встречались 28 раз. Челябинцы совсем немного уступают по победным матчам: 13 выигрышей у «Трактора» против 15 — у новосибирцев.

Отметим, что у обоих клубов по ходу этого межсезонья были назначены новые главные тренеры и значительно поменялся состав.

Также напомним, «Трактор» и «Сибирь» в августе встречались на мемориале Ромазана в Магнитогорске. Тогда челябинская команда одолела новосибирскую со счетом 2:1.

Что покажет этот матч? С одной стороны — «Трактор», продолжающий сложный выезд, но успевший отдохнуть и подготовиться к новой встрече. А с другой — «Сибирь», игроки которой в новом сезоне стараются зарабатывать очки во всех играх.

Узнаем вместе. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции на сайте 1obl.tv или на телеканале ОТВ. А для тех, кто не сможет посмотреть матч в прямом эфире, наш сайт будет вести текстовый онлайн этой встречи. Начало игры в 17:30 по челябинскому времени.