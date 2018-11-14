/ Владислав Сухачев: «Когда узнал, что выйду на лед — адреналин подскочил»

Голкипер челябинцев поделился эмоциями от дебюта в основной команде.

Вратарь челябинского «Трактора» Владислав Сухачев рассказал о своих впечатлениях о первой игре в составе «черно-белых». Голкипер отметил, что атмосфера игры КХЛ напомнила ему молодежный чемпионат мира.

Адреналин, конечно, подскочил. Многие ребята сказали напутственные слова, что верят в меня. Я давненько уже не играл, дней 10. Нужно было срочно в себя прийти и сконцентрироваться. У меня было не очень много работы — команда помогала, все подчищала. Я старался выручить, но в моменте с третьей шайбой, к сожалению, не получилось. Думаю, мне надо было немного по-другому сыграть, выкатиться и сделать это раньше. Понятно, что было много игроков на «пятаке», но все равно я мог выручить. — цитирует игрока пресс-служба «черно-белых».

Отметим, что Владислав Сухаче является воспитанником системы «Трактора». Вратарь также является бронзовым призером чемпионата мира среди молодежных команд 2017 года. В статистике Владислава в этом сезоне 11 игр за «Челмет» при коэффициенте надежности 1.13 и 96% отраженных бросков.