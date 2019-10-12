«Трактор» на домашнем льду встретится с «Адмиралом»

Эти команды уже дважды встречались во Владивостоке.

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В Челябинске продолжается домашняя серия игр «Трактора». И сегодня, 12 октября, под сводами ледовой арены имени Валерия Белоусова, состоится матч «черно-белых» и «Адмирала» из Владивостока.

Эти две команды уже дважды встречались по ходу розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20. Тогда они обменялись победами, а на данный момент они соседствуют в турнирной таблице. После 15 матчей у дальневосточников 18 очков, у «Трактора» —17 очков после 18 игр. И в таблице они занимают 7 и 8 места соответственно.

И сейчас «Адмирал» удерживает выигрышную трехматчевую серию побед, в том числе в овертайме над магнитогорским «Металлургом». «Трактор» же идет неровно, выигрыши меняются проигрышами. Длинной серии побед у челябинцев, пока еще, не было.

А всего по ходу игр КХЛ эти команды встречались 14 раз. 8 побед были за «Трактором» и 5 — завоевал «Адмирал». Разница шайб: 40 — от «черно-белых» и 27 раз забросили дальневосточники.

Какой результат будет у этой встречи? «Адмирал» продолжит феерию и заберет четвертую победу подряд? Или «Трактор» остановит дальневосточников и вновь порадует свои трибуны выигрышем? Узнаем вместе с вами!

Сайт 1obl.tv и телеканал ОТВ будет вести прямую трансляцию матча, а наш сайт будет текстово описывать данную игру. До встречи на хоккее в 17:00!