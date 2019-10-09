Текстовая трансляция матча между «Трактором» и московским «Динамо»

Порадует ли челябинский хоккейный клуб родные трибуны?

1:0

ВТОРОЙ ПЕРЕРЫВ. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

Статистика матча после второго периода: Броски: 53-45; Броски в створ: 26-25; Голы: 1-0; Вбрасывания: 24-18; Блокированные броски: 14-14; Силовые приемы: 10-15; Время в атаке: 10:19-08:51; Штраф: 4-6.

Статистика 2-го периода: Броски: 28-22; Броски в створ: 15-12; Голы: 1-0; Вбрасывания: 13-8; Блокированные броски: 6-7; Силовые приемы: 7-8; Время в атаке: 06:00-04:28; Штраф: 2-4.

КОНЕЦ ВТОРОГО ПЕРИОДА

40 мин — Набрасывал шайбу Александр Шаров. Вновь в игре Иван Бочаров.

39 мин — Бросок от Томаша Гики мимо створа ворот.

39 мин — Бросал Меньшиков. В надежде сыграть на добивании поборолся Александр Тридчиков.

38 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

38 мин — Коньков делал не глядя передачу на Шарова. Не попал по шайбе Александр.

38 мин — Очень жарко на пятаке у Бочарова. Хороши челябинцы в этом большинстве.

37 мин — Седлак создавал опасный момент. Попала шайба в щиток голкипера «Динамо».

37 мин — От синей линии набрасывал верхом — в игре Иван Бочаров.

37 мин — Закрепились челябинцы в чужой зоне.

36 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №16 Игорь Полыгалов, подножка, 2 мин.

36 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

36 мин — Бросок Хиетанена — вновь Демченко. Отлично играет Василий. Браво.

35 мин — Вновь выручает Демченко. И челябинцам удается выбросить шайбу из своей зоны и разрядить обстановку.

35 мин — Демченко несколько раз подряд спасает свою команду от опаснейших бросков игроков «Динамо».

34 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №21 Виталий Меньшиков, удар клюшкой, 2 мин.

34 мин — Предательски выкатилась шайба из-под щитков Василия Демченко и почти пересекла линию ворот — спасли защитники «Трактора».

33 мин — Закрепились в зоне челябинцев москвичи. Но быстро Илья Карпухин разрядил ситуацию.

32 мин — Опасный бросок делал игрок «Динамо».

32 мин — Отличную комбинацию разыграли Меньшиков и Попов! Замечательно, гол!

32 мин — ИЗМЕНЕНИЕ СЧЕТА: «Трактор» №9 Андрей Попов (№21 Виталий Меньшиков)

31 мин — Сумасшедший момент у ворот «Трактора». Спасает челябинцев штанга.

31 мин — Калинин делал передачу на Карлина — не попал по шайбе форвард. Потом сразу не попал и Косов.

30 мин — С пятака пытался забросить шайбу Андре Петерссон. Ловит шайбу челябинский вратарь.

30 мин — Терещенко набрасывал от синей линии — неточно.

29 мин — Бросок с неудобной получился немного неточным, легко отбивает шайбу Василий Демченко.

28 мин — Взяли инициативу на себя столичные игроки. Навязывают свою игру.

28 мин — Опасный момент создавали игроки «Динамо». е прошла передача на партнера у москвичей.

27 мин — Неплохо ворвался в чужую зону Ярослав Косов.

26 мин — Продолжал «Трактор» контролировать шайбу, но быстро перехватил шайбу Вадим Шипачев.

25 мин — Бочаров совершил чудо-сэйв. Дважды не смог пробить голкипера «Динамо» Андрей Попов.

25 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

25 мин — Отличный момент был у Гики. Неровный пас на ворота.

24 мин — Первый бросок был от Томаса. Неудачно.

24 мин — Закрепились в чужой зоне. Без бросков пока.

23 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №61 Максим Афиногенов, задержка соперника, 2 мин.

23 мин — Брюквин атаковал из левого круга вбрасывания. Демченко играет надежно.

22 мин — Передача на правый фланг, где шайбу перехватил Эндрю Кейлоф. Совсем немного точности не хватило форварду бросить по воротам Бочарова.

21 мин — Седлак выиграл стартовое вбрасывание второго периода. Но довольно быстро челябинцы потеряли шайбу.

НАЧАЛО ВТОРОГО ПЕРИОДА

Статистика 1-го периода: Броски: 25-23; Броски в створ: 11-13; Голы: 0-0; Вбрасывания: 11-10; Блокированные броски: 8-7; Силовые приемы: 3-7; Время в атаке: 04:19-04:23; Штраф: 2-2.



КОНЕЦ ПЕРВОГО ПЕРИОДА

20 мин — Раскатываются «Динамо». Опасно было у ворот челябинского «Трактора».

19 мин — Томаш Гика выкатывался на сближение, но заблокировал его Михал Чайковски.

18 мин — Отлично начали атаку игроки «Динамо» из своей зоны. Из-под игрока бросал шайбу в ворота Демченко Андре Петерссон. Надежен Василий.

17 мин — Ярослав Косов вновь испытывал вратаря «Динамо». Мощный щелчок сделал челябинский форвард.

17 мин — Из средней зоны точный бросок в створ делал Артем Бородкин. Легкий бросок для Бочарова.

16 мин — Руслан Карлин бросал с неудобной — на месте Бочаров.

16 мин — Первый бросок по воротам в этом отрезке — мимо створа.

16 мин — «ДИНАМО» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

15 мин — Никак не могут зайти игроки «Трактора» обратно в чужую зону.

14 мин — Не удалось надолго закрепиться в чужой зоне челябинцам. Выбросили столичные игроки шайбу за пределы синей линии.

14 мин — УДАЛЕНИЕ. «Динамо» №61 Максим Афиногенов, задержка клюшки соперника, 2 мин.

14 мин — Бросал по воротам Демченко Артем Волков. Среагировал Василий.

14 мин — Никак не могут выйти челябинцы из своей зоны. Контролируют шайбу игроки «Динамо».

13 мин — Бросал по воротам «Трактора» Юусо Хиетанен — спас ситуацию челябинский голкипер.

13 мин — Едва сами себе не забросили шайбу игроки «Трактора». Суматоха произошла у ворот Демченко.

12 мин — Опасная атака, серия бросков защитников и добиваний с пятака. Демченко вместе с защитниками разрядили ситуацию у своих ворот.

11 мин — Неплохо зашел в зону «Трактора» Игорь Полыгалов, хорошо знакомый челябинской публике. Закрепились в челябинской зоне москвичи.

11 мин — Активная борьба у борта в зоне москвичей.

10 мин — Бросок Дмитрия Яшкина останавливает Василий Демченко.

10 мин — Иван Бочаров дважды спас свою команду от набросов Томаса и Гики.

9 мин — Ярослав Косов отлично обыграл Максима Афиногенова в средней зоне, сыграв «в тело».

8 мин — Активно смотрятся челябинцы в этом отрезке. Хорошие моменты создают на льду.

7 мин — Опасный момент был у Томаса. Бросок в дальний угол у форварда «Трактора» не удался.

7 мин — Не успел выйти из штрафного бокса Карпухин, как челябинцы перехватили шайбу и побежали в контр-атаку на ворота Бочарова! Провели отличную комбинацию, а вот вратаря переиграть не сумели.

6 мин — «ТРАКТОР» ИГРАЕТ В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

6 мин — В этом отрезке выводят шайбу из своей зоны челябинцы.

5 мин — По-хозяйски выкатывался на ворота Андре Петеррсон. Надежен голкипер «Трактора» в этом моменте.

5 мин — Закрепились москвичи в зоне челябинцев

4 мин — УДАЛЕНИЕ. «Трактор» №89 Илья Карпухин, блокировка, 2 мин.

4 мин — Ошибку совершил Илья Карпухин и тут же побежал Кулемин с шайбой на ворота Демченко.

4 мин — Отобрали шайбу у челябинцев столичные игроки, но ненадолго. Быстро вернули контроль над ней хоккеисты «Трактора».



3 мин — Со средней линии пытался забросить шайбу в зону челябинский игрок, но плохо попал по шайбе.

3 мин — Микс Индрашис с полузамаха бросал по воротам Демченко. Взял шайбу в ловушку Василий.

2 мин — Закрепились челябинцы в чужой зоне. Бросал по воротам Бочарова Андрей Попов, затем пытался добить шайбу Алексей Кручинин. Неудачно.

1 мин — Первый опасный момент от Томаса! Делал наброс по воротам, но отбил его вратарь «Динамо».

1 мин — Стартовое вбрасывание за челябинскими игроками.

НАЧАЛО ПЕРВОГО ПЕРИОДА

НАЧАЛО МАТЧА

Команды выходят на лед. Совсем скоро старт матчу будет дан!

Сегодня под своды челябинской ледовой арены будет поднят стяг Олега Анатольевича Давыдова, который на данный момент работает тренером в детской школе «Трактор».

Вот и составы команд:

Добрый вечер любители хоккея! Сайт «Первый областной» рад приветствовать всех вас на матче «Трактор» «Динамо» Москва!

Челябинцы вернулись домой после трехматчевой выездной серии, откуда привезли лишь 2 очка. Москвичи же продолжают свою выездную серию и эта игра — их последняя точка перед возвращением в столицу.

К слову, накануне «Трактор» совершил интересный трансфер. В клуб вернулась Соня Гудим, которая ранее работала в микст-зоне. Только теперь у нее новые цели и задачи: Соня будет работать непосредственно с болельщиками. И сегодня ее первый выход!

Итак, как сложится данная игра? Смогут ли убедительно выступить «черно-белые» перед своими трибунами? Или же москвичи огорчат челябинскую дружину?

Начало игры в 19:00 по челябинскому времени.