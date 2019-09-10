«Трактор» уступил «Адмиралу» во Владивостоке

У челябинцев продолжается выездная дальневосточная серия игр.

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Сегодня, 10 сентября, во Владивостоке состоялся матч «Адмирала» и «Трактора». Это четвертый матч для челябинцев в их самой длинной выездной серии.

Первый период разделился на две части: в первой были более активны игроки владивостокской команды, которую еще и очень активно поддерживали трибуны, а во второй половине инициативу перетянули на себя челябинцы. Но голами этот отрезок не закончился.

Вторая двадцатиминутка изобиловала удалениями и заброшенными шайбами. Счет матча открыл нападающий «Адмирала» Денис Вихарев. И меньше, чем через 10 минут Мартин Бакош увеличил преимущество своей команды до двух заброшенных шайб. Но немного потребовалось времени челябинцам, чтобы забросить ответную шайбу. Нападающий «Трактора» Ессе Виртанен передал шайбу от синей линии Лукашу Седлаку и тот 1 в 0 обыграл голкипера «Адмирала» Юхо Олкинуору. Очень настырно вели себя игроки из Владивостока, не давая челябинским игрокам надолго задерживаться в своей зоне и совершать броски по воротам. На второй перерыв команды ушли со счетом 2:1 в пользу «Адмирала».

Третий период был слишком насыщенным. Обоюдные удаления, опасные контр-атаки, игра в неравных составах. Пытался «Трактор» в конце матча вывести игру в овер-тайм, получив на себе удаление нападающего «Адмирала», и заменив вратаря на шестого полевого игрока. Но не удалось челябинцам забить заветную шайбу, и игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Адмирала» из Владивостока.

Следующий матч «Трактор» проведет завтра, 11 сентября. Соперниками челябинцев вновь станет «Адмирал» из Владивостока. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте 1obl.tv и на телеканале ОТВ в 14:30 по челябинскому времени.